Sean Kerins è il nuovo amministratore delegato di Arrow Electronics Già chief operating officer dell’azienda, Kerins viene promosso nel doppio ruolo di presidente e Ceo. Michael Long diventa executive chairman del consiglio direttivo. Pubblicato il 05 maggio 2022 da Redazione

Arrow Electronics, colosso della distribuzione IT, ha un nuovo presidente e amministratore delegato: Sean Kerins subentra a Michael Long, il quale assume il ruolo di presidente esecutivo del consiglio direttivo. Lo stesso Kerins ne farà parte, a cominciare dalla data della prossima riunione annuale degli azionisti, l’11 maggio. Il nuovo Ceo ha alle spalle 15 anni di lavoro in Arrow, azienda per cui dal 2014 ha ricoperto il ruolo di presidente della divisione Global Enterprise Computing Solutions Business e poi, nell’ultimo anno e mezzo, quello di chief operating officer.

In precedenza, dal 2007, Kerins aveva trascorso dieci anni in Emc, ricoprendo incarichi di taglio commerciale e di responsabilità nei professional service. Aveva poi lavorato per la società di consulenza Coopers & Lybrand Consulting e per General Motors. Alle spalle in manager ha una laurea in ingegneria conseguito alla Syracuse University e un Master in Business Administration alla Kellogg School of Management della Northwestern University.



La leadership di Sean e la sua consolidata esperienza acquisita in Arrow lo qualificano come il manager perfetto per subentrare a Mike Long", ha commentato Barry W. Perry, lead Independent director del Consiglio Direttivo di Arrow. "Il nostro impegno nella pianificazione pluriennale dello sviluppo della società è una garanzia di continuità.”



"Sono orgoglioso di poter accompagnare questa azienda verso il futuro", ha dichiarato Kerins. "È stato davvero un privilegio lavorare con Mike e con il brillante e talentuoso team di Arrow negli ultimi quindici anni. Sono impaziente di poter proseguire il nostro percorso di crescita, incrementando anche profittabilità e valore per gli azionisti, i fornitori, i clienti e i nostri dipendenti".