Securbee porta alle aziende la sicurezza a 360° di Cyberoo Il system integrator del gruppo Eurosystem proporrà sul mercato del Nord Italia il servizio gestito di monitoraggio e difesa dalla minacce firmato Cyberoo. Pubblicato il 02 agosto 2021 da Redazione

Le aziende interessate a un servizio di sicurezza gestito “made in Italy”, attivo sempre e completo delle ultime tecnologie di intelligenza artificiale e Big Data, possono scegliere Cyberoo. Da oggi, possono farlo attraverso Securbee, system integrator del gruppo Eurosystem attivo sul mercato del Nord Italia. Cyberoo, infatti, è emiliana, mentre Securbee è domiciliata a Udine con il proprio quartiere generale ma ha anche filiali a Treviso, Bologna, Ferrara, Bergamo e Verona.

L’accordo prevede che il system integrator commercializzi la suite di Cyberoo, un servizio che protegge gli ambienti IT aziendali (anche quelli dello smart working) sfruttando l’intelligenza artificiale, i Big Data e la competenza di un Soc specializzato. Il servizio è attivo sette giorni su sette, 24 ore al giorno, e si rivolge principalmente al mercato delle imprese di medie dimensioni.

“Le competenze verticali in ambito cybersecurity di Securbee, la capillarità territoriale (in particolare Emilia-Romagna, Triveneto e Friuli) e la continua crescita del gruppo Eurosystem rappresentano driver strategici per Cyberoo”, ha fatto sapere l’ufficio stampa. Questa nuova alleanza permetterà a entrambe le aziende di restare focalizzata sul proprio business, ma con un “vantaggio competitivo” che le aiuterà nei loro percorsi di crescita.

“Crediamo fermamente che Securbee possa essere un valido Partner, con un forte background e un incisivo impatto sul mercato”, ha dichiarato Davide Cignatta, Consigliere e Channel Development Director di Cyberoo. “Questa nuova importante collaborazione, in linea con la go-to-market strategy, rappresenta un ulteriore rafforzamento del nostro ecosistema di partner sul mercato Italiano e della nostra capacità di crescita nel Nord Italia”.

“Come gruppo Eurosystem affianchiamo le aziende in tutto il processo di trasformazione digitale e in questi ultimi anni abbiamo capito che siamo responsabili di diffondere la cultura della sicurezza informatica”, ha affermato Nicola Bosello, presidente di Securbee. “Per questo abbiamo deciso di abbracciare il progetto di Cyberoo: per essere più forti nel supporto alle aziende che decidono di investire e hanno compreso l’importanza di tutelare il proprio business dalle minacce cyber”.