Semiconduttori, mercato in crescita con Samsung di nuovo al top Per la prima volta dal 2018, sul totale delle vendite a valore dell’anno nel 2021 Samsung ha superato Intel. Mercato a +26,3%, secondo Gartner. Pubblicato il 19 aprile 2022

Ancora venti a favore per i produttori di chip di calcolo e memorie. Il mercato dei semiconduttori è cresciuto del 26,3% a valore nel 2021, totalizzando un giro d’affari di 595 miliardi di dollari, secondo le stime di Gartner. L’andamento è dovuto alle ben note dinamiche di aumento della domanda, associate a un generale incremento dei prezzi lungo la supply chain. “Gli eventi sottostanti all’attuale carenza di chip continuano a influenzare gli original equipment manufacturers (Oem) di tutto il mondo”, ha commentato Andrew Norwood, research vice president di Gartner, “ma l’ascesa degli smartphone 5G e una combinazione tra la forte domanda e incrementi dei prezzi della logistica e delle materie prime ha portato in alto il prezzo medio di vendita dei semiconduttori, contribuendo a una significativa crescita dei ricavi del 2021”.



Sul totale delle vendite, le memorie hanno generato il 27,9% dei ricavi, con un giro d’affari di 41,3 miliardi di dollari e una crescita di oltre il 33% rispetto al 2020. A sostenere la domanda, il perdurare delle esigenze di nuovi Pc per il lavoro e la didattica a distanza. Queste due dinamiche e la conseguente crescita dei servizi cloud hanno anche spinto i data center hyperscale ad allargarsi ancora, alimentando la domanda di semiconduttori destinati ai server.



Guardando, invece, ai mercati di destinazione dei semiconduttori, nel 2021 il maggiore incremento c’è stato nel settore automobilistico, dove gli acquisti sono cresciuti del 34,9%. Le comunicazioni wireless, dominate dagli smartphone, segnano invece un incremento del 24,6%.



La classifica dei produttori

Per la prima volta dal 2018, nel 2021 Samsung Electronics ha occupato il primo posto nella classifica a valore, scalzando Intel. Per la sudcoreana i ricavi da vendita di semiconduttori sono cresciuti del 28% nel 2021 versus 2020, mentre per la californiana sono calati dello 0,3%. I due market share sono comunque vicinissimi: 12,3% per Samsung e 12,2% per Intel, considerando non i volumi venduti ma il giro d’affari.



Seguono, nell’ordine, SK Hynix, Micron Technology, Qualcomm, Broadcom, MediaTek, Texas Instruments, Nvidia e Amd (la classifica non tiene conto delle fonderie che producono solo per terzi, come Tsmc). Nel gruppo, sono state Amd e Mediatek a realizzare il balzo in avanti più significativo, rispettivamente +68,6% e +60,2% a valore, mentre è scivolata addirittura fuori dalla lista delle prime 35 aziende HiSilicon, società controllata da Huawei, che è stata fortemente penalizzata dalle sanzioni commerciali statunitensi.