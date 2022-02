Sempre più verticalizzata la strategia Erp di Infor In opposizione alle verticalizzazioni che hanno caratterizzato fin qui gli sviluppi delle aziende, il vendor si affida a soluzioni pre-pacchettizzate per il mondo manifatturiero. Spazio ai partner anche con il nuovo marketplace. Pubblicato il 08 febbraio 2022 da Roberto Bonino

Il settore dell'Erp si contraddistingue da sempre per la presenza, in numerose aziende, di personalizzazioni adeguate a soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna di esse. Negli ultimi anni, soprattutto con il consolidamento delle offerte in cloud dei principali player, si è fatta largo una maggiore standardizzazione.

Nel mondo manifatturiero, tuttavia, la situazione è ancora abbastanza tradizionale. Per questo, uno specialista del comparto come Infor si sta ponendo il problema di differenziarsi attraverso la proposta di soluzioni sempre più verticalizzate e pronte all'uso, con l'intento di offrire alle aziende sviluppi più rapidi e a minori costi.

La strada è stata ribadita nel corso dell'edizione 2022 di Inforum, evento dedicato a partner e clienti a livello mondiale: "Verifichiamo costantemente nei rapporti con i nostri clienti come occorra affrontare la convinzione radicata che molti progetti portino via troppo tempo e non forniscono un adeguato Roi", ha commentato il Ceo della società Kevin Samuelson.

Per questo, l'evento è stato catalizzato dalla volontà del vendor di ribadire un approccio nel quale le personalizzazioni vengono ridotte al minimo, poiché nelle soluzioni proposte sono già integrate molte delle funzionalità indirizzate a specifiche industrie verticali, anche di nicchia: “Per noi c'è una notevole differenza tra la disponibilità di un Erp industry-specific e la semplice declinazione settoriale di un Erp per sua natura orizzontale", ha sottolineato il Cto di Infor Soma S. Somasundaram.

Se il vendor intende fare la propria parte sviluppando prodotti più verticalizzati, un compito altrettanto rilevante spetta ai partner. Soprattutto per loro, è stato messo a punto un nuovo marketplace, presentato proprio in occasione di Inforum 2022. Lo strumento, costruito sulla piattaforma AppDirect (già utilizzata da aziende come Abb, Vodafone e Adp) è al momento popolato con una dozzina di applicazioni create dalla stessa Infor, 14 estensioni per Birst e 40 applicazioni di terze parti: "Questa novità sottolinea il nostro impegno nella fornitura di un ecosistema aziendale intelligente, preconfigurato e moderno”, ha aggiunto Somasundaram. "Prevediamo di fornire l'accesso a centinaia di soluzioni che sono state integrate con il nostro software o costruite con le tecnologie della nostra piattaforma".

Da sinistra: Kevin Samuelson (Ceo), John Frank (Evp) e Soma S. Somasundaram (Cto) di Infor