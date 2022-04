Servizi di cybersicurezza gestiti, Maticmind acquisisce Iti Sistemi Completata l’operazione con cui Maticmind entra in possesso di Iti Sistemi, società romana che eroga servizi dal proprio Security Operations Center. Pubblicato il 04 aprile 2022 da Redazione

Nuova acquisizione per Maticmind, operatore del canale Ict italiano che conta circa 1.200 dipendenti e 14 sedi in Italia, sviluppando un fatturato annuo di circa 350 milioni di euro. L’accordo con Iti Sistemi, annunciato a gennaio, è ora effettivo, e Maticmind entra in possesso del 100% della società romana di consulenza e servizi IT, sul mercato dal 2006 e composta un centinaio di persone. L’azienda ha un giro d’affari di circa 23 milioni di euro ed è specializzata in cybersicurezza e in particolare in servizi gestiti, erogati attraverso il proprio Security Operations Center.



Maticmind puntava proprio a espandersi sul mercato italiano della cybersecurity, un mercato sostenuto da una domanda ampia e in crescita. L’acquisizione, spiega l’ufficio stampa, consente a Maticmind di “rafforzare la propria partnership con alcuni dei vendor best-of-breed della Cybersecurity, di consolidare la propria posizione sui grandi clienti pubblici e privati, di allargare il proprio portafoglio d’offerta con sviluppi proprietari nel contesto della sicurezza applicativa”.



E si tratta di un’ulteriore conquista, dopo la recente acquisizione del 55% di Sind, società per azioni che si occupa anch’essa di sicurezza informatica, ma con un focus non sui servizi bensì sui sistemi biometrici basati su algoritmi di intelligenza artificiale. “L’operazione si inserisce in un programma più ampio, che ha visto poche settimane fa l’acquisizione della quota di controllo di Sind Spa, con l’obiettivo di rafforzare il nostro posizionamento sul mercato italiano della cybersecurity”, ha dichiarato Luciano Zamuner, amministratore delegato di Maticmind. “Siamo convinti di poter sviluppare importanti sinergie commerciali e tecniche fra Iti Sistemi, Sind e l’offerta attuale di Maticmind”.



“Entrare a far parte del gruppo Maticmind costituisce motivo di vanto”, ha commentato Marco Di Michele, Ceo di Iti Sistemi. “La nostra expertise nel settore della cybersecurity unitamente alle sinergie commerciali che scaturiranno dalla fusione, consentiranno al Gruppo di affermarsi quale polo di eccellenza nel settore strategico della sicurezza informatica.”