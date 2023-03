Sicurezza informatica, Gruppo Step ingloba Cybersel La Spa titolare della piattaforma eStep ha acquisito il 67% di Cybersel (distribuzione software e servizi gestiti), che diventerà una sua practice interna. Pubblicato il 30 marzo 2023 da Redazione

Cybersel, azienda di sicurezza informatica con sedi a Torino, Parigi e Londra, entra all’interno di Gruppo Step, una società per azioni specializzata in servizi e soluzioni digitali per grandi imprese, operante tramite due divisioni e circa 400 dipendenti. Step ha acquisito il 67% di Cybersel, che quindi diventerà la practice di riferimento del gruppo per i prodotti e i servizi di sicurezza informatica. L’acquisita si affiancherà alle attuali divisioni di Step, una incentrata sulla piattaforma tecnologica proprietaria eStep (supply management, field management, engagement delle reti professionali) e l’altra sui software e servizi digitali per il settore finanziario.

L’operazione si inserisce nella strategia di sviluppo dell’offerta e di crescita (sia organica sia tramite acquisizioni) di Step. Il gruppo punta a chiudere il 2023 con 92 milioni euro di ricavi, che se confermati rappresenteranno un incremento del 35% sul 2022.

“Con Cybersel prosegue la nostra strategia di integrazione all’interno del Gruppo di competenze e know-how distintivi, in grado di contribuire alla crescita organica del business grazie a soluzioni sempre più tecnologiche”, ha dichiarato il Ceo e presidente del Gruppo Step, Fabrizio Crespi Morbio. “L’ingresso di Cybersel ci permetterà di rafforzare la nostra competitività continuando a garantire ai nostri clienti quella unicità di esecuzione ed innovazione che ci ha reso, nel tempo, veri e propri partner strategici per le realtà che supportiamo”.

Con alle spalle dieci anni di presenza sul mercato, Cybersel porta in dote a Step una clientela composta da 130 aziende, principalmente concentrate tra Italia, Francia e Regno Unito. La società distribuisce software come BitSight, Picus e Process Unit, oltre a erogare servizi gestiti che spaziano

dall’analisi del rischio cyber alla sicurezza in cloud, dalla gestione del rischio legato alle terze parti alla threat intelligence.



“Credo che l’entrata di Cybersel all’interno del Gruppo Step sia una opportunità per rafforzare le nostre competenze, al fine di offrire un servizio più ampio, differenziante ed efficace per i nostri clienti e quelli del Gruppo Step”, ha dichiarato il Ceo, Walter Marmo.