Sicurezza per lo smart working e il 5G, Akamai acquisisce Asavie Le soluzioni per il mobile, l’IoT e a sicurezza di Asavie diventeranno parte dei Security and Personalization Services proposti da Akamai ai carrier di telecomunicazioni. Pubblicato il 10 novembre 2020 da Redazione

Akamai si rafforza nell’ambito della sicurezza e dei servizi per il settore telco e lo fa con una nuova acquisizione, quella di Asavie. Società con sede a Dublino, quest’ultima, che vende a una clientela di carrier soluzioni software-as-a-service per la sicurezza delle reti mobili, per l’edge computing e per l’Internet of Things. Il valore dell’acquisto non è stato comunicato ma sappiamo che si tratta di una transazione all-cash che non avrà impatto materiale sui risultati finanziari di Akamai per il 2020 né sugli obiettivi di margine operativo.

Le soluzioni Mobile, IoT e Security di Asavie diventeranno parte dei Security and Personalization Services proposti da Akamai ai carrier di telecomunicazioni che integrano la soluzione all'interno del pacchetto tecnologico venduto ai loro abbonati. La tecnologia di Asavie protegge le connessioni remote alle risorse IT aziendali, con un particolare approccio: automatizza la creazione di servizi self-service, privati e basati su network, servizi che garantiscono l'accesso sicuro, tramite dispositivi mobili, ad applicazioni e dati, senza richiedere l'installazione e la gestione di client software. Questa architettura clientless è particolarmente adatta per i settori verticali soggetti a particolari regolamentazioni, come la sanità, i servizi finanziari e l'istruzione.

"Crediamo che l’integrazione di Asavie aiuterà i carrier partner di Akamai a soddisfare la domanda di servizi di sicurezza e gestione dell’IoT e dei dispositivi mobili da parte dei clienti enterprise e della fascia media del mercato", ha dichiarato Tom Leighton, Ceo e cofondatore di Akamai Technologies. "Un numero sempre maggiore di dispositivi IoT si connette infatti su rete mobile tradizionale e 5G e la soluzione Asavie si è dimostrata scalabile e adatta a proteggere questi dispositivi”.

"Ci aspettiamo che il covid-19 abbia un impatto duraturo sulle modalità di lavoro di tutti i dipendenti e in generale sul funzionamento delle aziende”, ha commentato il Ceo di Asavie, Ralph Shaw. “Le esigenze di sicurezza di rete dovranno evolversi in un'era 5G in cui l'ufficio deve ‘seguire’ i dipendenti ovunque essi siano. La suite di soluzioni definite dal software Asavie è stata progettata per consentire alle aziende di fornire l'accesso alle risorse aziendali proteggendo continuamente l'azienda in un mondo di minacce informatiche in continua evoluzione e che prendono di mira i dispositivi mobili, gli utenti e le applicazioni".