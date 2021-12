Sicurezza più semplice e senza interruzioni per DentalPro Grazie ai firewall, al servizio di threat hunting e ad altre soluzioni di Sophos, la catena di centri dentistici ha migliorato la gestione della sicurezza informatica. Pubblicato il 10 dicembre 2021 da Redazione

Prendersi cura della propria igiene orale è una giusta abitudine, ma con la stessa attenzione bisogna anche prendersi cura dei dati e del buon funzionamento dei servizi. DentalPro è il più grande gruppo odontoiatrico italiano, con un circuito di oltre 250 centri dentistici di proprietà e circa 1.500 odontoiatri professionisti, e in undici anni di attività in Italia ha trattato oltre un milione di pazienti. Per una realtà di queste dimensioni, la dotazione di risorse informatiche è altrettanto imponente: circa duemila dispositivi client e 300 server.

L’azienda aveva l’esigenza di una tecnologia di facile gestione, che permettesse di mettere in sicurezza tutta la rete, amministrandola centralmente e senza rinunciare a buoni livelli di agilità operativa. E cercava, allo stesso tempo, un team IT in grado di garantire un supporto continuativo, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, con un monitoraggio costante e completo dell’infrastruttura aziendale. L’obiettivo finale era quello di assicurare uno svolgimento senza interruzioni di tutte le attività dei centri dentistici.

Date le dimensioni e la complessità della propria infrastruttura informatica, DentalPro ha scelto non soltanto di acquistare la tecnologia di un vendor ma di affidarsi ai servizi del medesimo per le attività di monitoraggio, rilevamento e risposta agli incidenti informatici. Ha dunque adottato le soluzioni di Sophos sia per proteggere la propria rete e ciò che è racchiuso all’interno del perimetro sia per velocizzare i tempi di reazione alle minacce.

Con i firewall della gamma XG è stato possibile ottenere un’elevata visibilità sui rischi, monitorando tutti gli eventi in corso nella rete, ma senza rinunciare alla flessibilità che richiede il team IT di DentalPro. Con Sophos Intercept X, invece, l’azienda può garantire l’individuazione proattiva delle minacce e il potenziamento dello stato generale delle operazioni di sicurezza IT, tramite la consultazione di dati relativi a endpoint e server. Per ridurre a monte il rischio di violazioni e data breach, inoltre, DentalPro ha adottato Sophos Phish Threat, un servizio che, tramite corsi di formazione e simulazioni degli attacchi, permette formare il personale con nuove conoscenze e consapevolezze dei pericoli. Include, inoltre, strumenti di analisi e reportistica.

Per quanto riguarda l’opera continuativa di monitoraggio, rilevamento e risposta alle minacce, di cui DentalPro aveva bisogno, la scelta è ricaduta su Sophos Managed Threat Response (Mtr): si tratta di un servizio di threat hunting tramite sempre operativo, tramite il quale un team di esperti Sophos può intraprendere azioni mirate e bloccare tempestivamente le minacce quando si presentano. Gli esperti sono in grado di valutare l’impatto di un incidente per svolgere azioni di threat hunting e fornire consigli su come migliorare proattivamente lo stato generale del sistema.

Grazie all’implementazione delle soluzioni Sophos, DentalPro può contare su una risposta veloce e mirata agli attacchi informatici più avanzati e sul supporto costante da parte del team di esperti. L’azienda, inoltre, potuto notevolmente semplificare la gestione della sicurezza informatica ed è riuscita a sensibilizzare i propri dipendenti sul tema delle minacce informatiche. “Siamo rimasti estremamente colpiti dall’approccio integrato di Sophos e dalla proattività del team IT, che è in grado di supportarci in modo rapido e puntuale in caso di necessità”, ha dichiarato Daniele Algranati, direttore IT di DentalPro. “Grazie al servizio Mtr di Sophos, infatti, abbiamo a nostra disposizione un team altamente specializzato 24 ore su 24 e sette giorni su sette per aiutarci ad affrontare le sfide informatiche, sempre più complesse ed evolute”.