SimulTax aiuta a prevedere con certezza le tasse da pagare La nuova soluzione in cloud di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia aiuta i commercialisti a eseguire in modo semplice precise simulazioni fiscali per i clienti. Pubblicato il 07 giugno 2021 da Redazione

Per i commercialisti, saper diventare consulenti per i propri clienti significa anche offrire servizi come la previsione e la simulazione delle tasse da pagare. A questo serve SimulTax, una nuova soluzione in cloud di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, che aiuta gli studi dei commercialisti a eseguire in modo semplice precise simulazioni fiscali per i propri clienti. In tempi di PRNN e di rilancio dopo il periodo della pandemia, le imprese di ogni dimensione hanno bisogno di ripartire, anche con investimenti. Dunque ai commercialisti sempre più verranno richieste consulenze fiscali sugli impatti di determinate scelte aziendali, ad esempio le imposte da pagare all’avvio di un’attività o la scelta di un determinato regime fiscale o tipologia di proprietà di un’impresa.

Da qui nasce l’idea di sviluppare una soluzione come SimulTax, semplice da usare e non soggetta al rischio di commettere errori, frequenti invece quando si eseguono calcoli su Excel incrociando molti numeri (dati economici, dati del soggetto richiedente, parametri fiscali e previdenziali). Anziché dover essere inseriti manualmente, i dati utili alle simulazioni vengono importati direttamente dai file telematici standard prodotti da tutte le soluzioni software che gestiscono le dichiarazioni fiscali.

SimulTax ha dunque il vantaggio di garantire semplicità, automazione e precisione, ma anche quello di non impegnare il commercialista in attività di archivio e manutenzione dei fogli Excel. C’è poi il beneficio della rapidità, dato che le simulazioni vengono eseguite dal programma in tempo reale.

SimulTax si compone di tre applicazioni. La prima è “Simulazione carico fiscale”, che agevola nella determinazione del complessivo carico fiscale e/o contributivo a partire da ricavi, costo, investimenti e tipologia di impresa. L’applicazione “Convenienza Forfettario” permette, invece, ai commercialisti di aiutare i clienti nella scelta del regime fiscale più aderente, mettendo a confronto automaticamente gli scenari di carico fiscale e contributivo. La terza applicazione, “Convenienza SRL”, simula il carico fiscale e contributivo per una società a responsabilità limitata a ristretta base societaria, per individuare il mix più conveniente tra varie ipotesi possibili. Wolters Kluwer ha fatto sapere che SimulTax potrà essere ampliata nel tempo per assecondare gli sviluppi normativi del settore fiscale.