Smart working e ufficio, nuove soluzioni da ServiceNow per il lavoro L’offerta Workplace Service Delivery accoglie nuove funzionalità per le prenotazioni delle postazioni di lavoro e delle sale riunioni, per il monitoraggio e gestione degli spazi, per l’orientamento in azienda. Pubblicato il 19 luglio 2021 da Redazione

Dopo la pandemia molte aziende hanno rivoluzionato il modo in cui i loro dipendenti lavorano, divisi tra ufficio e smart working. Ma quelle più grandi hanno anche trasformato i loro spazi, le postazioni desk, le sale riunioni, per adattarsi alla diversa gestione della settimana lavorativa e ad esigenze di distanziamento. Per aiutarle in queste attività, ServiceNow ha portato nuovi elementi all’interno della propria soluzione Workplace Service Delivery, utile per gestire tramite smartphone la prenotazione di sale riunioni e scrivanie, ma non solo. Raccogliendo dati sul modo in cui gli spazi aziendali vengono sfruttati, è possibile ottimizzare le risorse con un occhio alla spesa e alla produttività e un altro al benessere dei dipendenti.

Tra le novità, nell’applicazione Workplace Reservation Management debuttano delle funzionalità native per smartphone di prenotazione delle postazioni di lavoro, che permettono ai dipendenti di richiedere in autonomia una scrivania. Un’altra nuova funzionalità permette di aggiungere richieste e servizi, come il catering o la configurazione delle stanze. L’app Workplace Space Management permette ora ai responsabili delle strutture di accedere a dati sull’uso degli spazi (per esempio, quanti dipendenti entrano in una sede in un determinato giorno, mese o anno), per poter decidere al meglio come organizzare gli spazi, quali edifici o piani aprire, quanti pasti far preparare in mensa, quando programma i turni di pulizia, eccetera.

L’applicazione Workplace Space Mapping, invece, aiuta i dipendenti a orientarsi all’interno dell’azienda, a prendere familiarità con i nuovi layout, a individuare gli spazi di lavoro fissi o flessibili, a trovare e prenotare sale conferenze. Gli aggiornamenti di di Workplace Reservation Management e Workplace Space Management saranno disponibili nel terzo trimestre di quest’anno, mentre l’app Workplace Space Mapping è già stata aggiornata. La stessa ServiceNow sta usando queste applicazioni, insieme alla Safe Workplace Suite lanciata a maggio 2020, per gestire la salute e garantire sicurezza ai propri dipendenti.

"La pandemia ha accelerato gli sforzi di trasformazione digitale delle aziende, mentre cercavano di creare grandi esperienze per i propri dipendenti e clienti”, ha aggiunto Blake McConnell, senior of Employee Workflow Products di ServiceNow. "Ora le aziende devono sfruttare i propri investimenti nella trasformazione digitale pianificando un ritorno sul luogo di lavoro che guidi la produttività dei dipendenti e supporti lo spazio di lavoro ibrido".