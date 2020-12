Snapdragon 888, il nuovo Qualcomm per smartphone premium Il prossimo anno equipaggerà praticamente ogni modello di fascia alta con sistema operativo Android. Promette prestazioni fino al 35% più elevate del predecessore e grandi miglioramenti in ambito fotografico. Pubblicato il 02 dicembre 2020 da Redazione

A inizio dicembre, come fa sempre da diversi anni, Qualcomm ha annunciato la sua Cpu di fascia alta di nuova generazione, la Snapdragon 888. Quindi, sebbene il 2020 sia diverso dagli anni precedenti, il ciclo dei prodotti tecnologici non si ferma. Il nuovo chipset mobile premium andrà a equipaggiare molti smartphone di punta, che arriveranno sul mercato nel corso del 2021. Sarà presente nell’M11, il prossimo flagship di Xiaomi e altre società, quali Lg, OnePlus, Motorola, Asus, Lenovo e Oppo offriranno "il supporto per Snapdragon 888", come ha dichiarato un portavoce dell’azienda.

Il predecessore è lo Snapdragon 865, ma Qualcomm per l'ultimo modello non ha seguito l’abituale sequenza numerica, preferendo un nome diverso che è di buon auspicio nella cultura cinese. Secondo quanto reso noto dall’azienda lo Snapdragon 888 integra un modem X60 5G di terza generazione e un motore AI di sesta generazione.

Qualcomm ha anche affermato che la nuova Cpu dispone della terza generazione della sua piattaforma Elite Gaming, che offre il suo "aggiornamento più significativo nelle prestazioni della Gpu Qualcomm Adreno". Inoltre ha dichiarato che il suo ultimo chipset "aumenterà la diffusione della fotografia computazionale, portando gli smartphone al livello delle fotocamere professionali”. I telefoni con Snapdragon 888 saranno in grado di catturare foto a 2,7 gigapixel al secondo, ha spiegato la società, il che dovrebbe tradursi in 120 foto con una nitidezza di 12 megapixel al secondo. È inoltre fino al 35 per cento più veloce rispetto all'ultimo processore Snapdragon.