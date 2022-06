Software per le telco, Arrow distribuisce le soluzioni Netaxis La piattaforma Arrowsphere veicola come servizio la soluzione Cloud Calling di Netaxis, rivolta a operatori di telecomunicazione e rivenditori di soluzioni IT. Pubblicato il 10 giugno 2022 da Redazione

L’offerta di Arrow si arricchisce con nuove soluzioni rivolte alle aziende del settore delle telecomunicazioni e ai rivenditori di soluzioni IT. Il distributore ha stretto un accordo con Netaxis, un fornitore di software e servizi per le telecomunicazioni: la soluzione Cloud Calling viene veicolata come servizio di ArrowSphere, la piattaforma di gestione delle applicazioni cloud di Arrow.

L’accordo, valido in tutta la regione Emea, consentirà agli operatori telco e ai rivenditori di servizi IT di acquistare il Direct Routing o la connessione all’Operator Connect per Microsoft Teams attraverso il cloud, usando la propria o qualsiasi altra infrastruttura di direct routing o di operator connect esistente e integrandola con qualsiasi componente core dell’infrastruttura base Tlc (voce o dati).

Direct Routing e Operator Connect per Teams consentono di ricevere ed effettuare chiamate esterne con l’applicazione di Microsoft, senza dover usare un altro programma o un dispositivo diverso. Netaxis Cloud Calling è completamente automatizzato e permette di gestire un elevato numero di clienti, anche differenziando la soluzione in base alle esigenze delle singole aziende.



“Abbiamo selezionato Arrow nell'area Emea per la consolidata presenza e le ottime conoscenze del territorio, nonché per le straordinarie abilità dimostrate nei processi di attivazione del canale, delle vendite e di supporto", ha dichiarato Stéphane Bruyneel, channel partner manager di Netaxis. "Grazie a un approccio proattivo congiunto, intendiamo affermare Netaxis come scelta principale per le telco e i rivenditori IT quando valutano il modo migliore per instradare le chiamate nel cloud”.



“Arrow ha confermato ancora una volta che la nostra strategia per le telco è vincente nell’area Emea, distribuendo le migliori soluzioni che i vendor oggi possono offrire al mercato, ma con la massima semplicità in termini di accesso e supporto del nostro team", ha commentato Patrice Roussel, vicepresidente della divisione Cloud per Enterprise Computing Solutions di Arrow nella regione Emea.