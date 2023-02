Sono i partner a far crescere il business di Zyxel Archiviato il 2022 in Italia con un’ascesa del 35% nel fatturato e al primato per fatturato di tutta la regione Emea, l’azienda continua a spingere sul canale per trovare nuovi effetti moltiplicatori, a partire dal Wi-Fi6 e dalla protezione delle reti esposte al remote working. Pubblicato il 14 febbraio 2023 da Roberto Bonino

L’onda lunga dell’effetto pandemia ha giovato ai conti di Zyxel Networks Italia, che ha chiuso il 2022 con una crescita del 35% del fatturato (collocato fra i 22 e i 25 milioni di euro). Il remote working, infatti, è diventato il sistema di organizzazione dei lavoro più comune in molte realtà e questo ha avuto un riflesso diretto nell’aumento dell’80% fatto segnare dalla vendita di switch e dal Wi-Fi, ma anche del 44% nel campo della cybersecurity.

I numeri hanno nesso in evidenza la filiale italiana della società agli occhi del resto del mondo. Valerio Rosano, regional director per Italia e Iberia, appare particolarmente soddisfatto dell’andamento soprattutto della componente Nebula, legata al cloud networking: “Siamo al primo posto nel mondo per installato ed è un risultato notevole per una soluzione lanciata ormai sei anni fa. Tipicamente, all’inizio viene venduto l’hardware, ma poi arrivano i contratti con entrate ricorrenti per la garanzia degli aggiornamenti e la consulenza correlata. Si tratta di un grande vantaggio per il nostro canale, che così possono ricavare più tempo per cercare nuovi clienti e differenziarsi sfruttando il controllo remoto delle infrastrutture dei loro clienti”.

Proprio i partner hanno trainato l’andamento di Zyxel Italia, anche perché da quelli certificati arriva il 75% del fatturato della società: “Nebula è stata la chiave di volta per garantirci una consistente fidelizzazione”, commenta Rosano, “poiché ha consentito di superare la vendita occasionale e ha legato maggiormente il canale ai servizi, alle sottoscrizioni e al nostro portale di riferimento”. Su questo fronte, si segnala la recentissima partnership con Allnet.Italia, che va ad arricchire la rete di distribuzione.

Valerio Rosano, regional director Italia e Iberia di Zyxel

Il 2022 ha portato con sé il completamento di alcuni progetti rilevanti, primo fra tutti quello in ambito education con i Pon e i partner impegnati a lavorare con circa duemila scuole in tutta Italia: “La scuola resta uno dei terreni più fertili per noi”, sottolinea Rosano, “grazie all’effetto del Pnrr, che metterà a disposizione circa 180mila euro per ogni plesso, con l’obnbligo di completare i progetti entro il 2024”.

Il nuovo anno vedrà Zyxel Italia maggiormente concentrata sulle opportunità collegate alla transizione digitale delle imprese, alla sostenibilità e all’Industria 4.0. Le prospettive collegate al consolidamento nell’utilizzo della tecnologia Wi-Fi6 lasciano pensare ci siano ulteriori margini di crescita. Questa evoluzione porta con sé un’attenzione crescente anche sulla cybersecurity, nell’ottica del monitoraggio e della tracciabilità delle attività online. Non è un caso che molte delle novità che Zyxel ha programmato per il 2023 riguardino questo contesto. A cominciare da Astra, servizio di sicurezza basato su cloud appena annunciato e indirizzato soprattutto alla protezione dei dati al di fuori del perimetro aziendale.