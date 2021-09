Sono sempre i big player a guidare il mercato europeo del cloud In base alle rilevazioni di Synergy Research, Aws, Microsoft e Google detengono il 69% di quote fra i cloud provider in Europa. Cala il peso dei fornitori locali, che però aumentano in valore. Pubblicato il 28 settembre 2021 da Redazione

Si possono leggere in chiaroscuro i dati sul mercato europeo del cloud rilasciati da Synergy Research. Da un lato, i provider europei hanno raddoppiato il loro valore dal 2017, ma dall’altro oggi pesano solo per il 16% sul totale, contro il 27% di quattro anni fa.

Peccato, perché la torta complessiva è nel frattempo lievitata enormemente e ha raggiunto un valore di 7,3 miliardi di euro nel secondo trimestre 2021. A beneficiarne sono stati i big player, in particolare Aws, Microsoft e Google, che oggi combinano un peso totale pari al 69%. Gli europei, per contro, sono cresciuti a una velocità inferiore a quella del comparto nel suo complesso.

Secondo Synergy, i cloud provider continentali non si dovrebbero lamentare troppo, poiché comunque i loro conti economici sono migliorati molto e, anche se non sono stati in grado di approfittare di tutte le opportunità in gioco, in alcuni casi ci sono state affermazioni su scala locale o come solidi attori di nicchia. Tra i casi di maggior successo, troviamo Deutsche Telekom (che però pesa solo per il 2% sul totale europeo), OvhCloud, Orange, Sap. Rimane però molta frammentazione, con una lista lunga di operatori nazionali e regionali in attività, ma di dimensioni molto ridotte.

Gli hyperscaler americani, per contro, hanno investito diversi miliardi in Europa per modernizzare e rafforzare le proprie infrastrutture; pertanto, lo scenario non è destinato a modificarsi nei prossimi cinque anni. Qualche scossone potrebbe derivare dal consolidamento del progetto Gaia-X, ma non nel breve termine. Il tema della sovranità dei dati, comunque, è quello che, più di tutti, potrebbe modificare lo scenario.

Negli ultimi quattro trimestri, i ricavi dei servizi di infrastruttura cloud in Europa (inclusi IaaS, PaaS e servizi di cloud privato in hosting) hanno totalizzato oltre 26 miliardi di euro, in crescita del 27% rispetto ai quattro trimestri precedenti. IaaS e PaaS rappresentano oltre l'80% del mercato e stanno crescendo più velocemente rispetto al segmento più piccolo del cloud privato (hosted o managed).