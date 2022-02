Stampanti: prezzi in salita, le laser "business" fanno da traino Secondo i dati di Context, a inizio 2022 nelle principali catene di distribuzione europee le vendite di stampanti “business” a tecnologia laser sono in crescita più delle altre categorie. Pubblicato il 24 febbraio 2022 da Redazione

Le tecnologia di printing, che si tratti di stampanti monofunzione o di multifunzione, attraversano una fase di revival da quando lo smart working ha creato nuove necessità di dotazione tecnologica negli uffici domestici più o meno improvvisati. Con le prime riaperture, anche molte aziende hanno avuto bisogno di acquistare nuovi dispositivi di stampa sull’onda di una riorganizzazione degli spazi in accordo alle precauzioni di distanziamento sociale.

L’incremento di vendite è stato forte soprattutto nel 2020 e fino all’inizio del 2021, mentre ora la spinta all’acquisto si è affievolita. A differenza di quanto accade per i modelli consumer, la domanda di stampanti “business” continua però a essere abbastanza sostenuta: così evidenziano gli ultimi dati di Context relativi agli acquisti fatti dalle principali catene di distribuzione di informatica ed elettronica europee. Una cartina tornasole delle tendenze in atto nel mercato.

L’Index Revenue Trend di Context mostra che le curve di vendita delle stampanti consumer e di quelle business si sono incrociate più volte nel corso del 2021. Dal mese di dicembre in poi, però, il segmento business ha performato meglio e così ha continuato a fare nelle prime settimane del 2022. Inoltre, a dispetto del calo a volume, a valore si evidenzia una crescita.



I ricavi delle vendite di stampanti business si mantengono a gennaio-febbraio al di sopra dell’indice 100, che per Context indica il livello medio dei ricavi settimanali del 2021. La tendenza è più evidente per le stampanti laser monofunzione, che dall’inizio del 2022 hanno un indice di ricavi di 120 (cioè superiore del 20% alla media del 2021). Le vendite di modelli a getto d’inchiostro crescono ma più lentamente, perché questa categoria è stata maggiormente penalizzata dai ritardi nella fornitura di componenti lungo la supply chain.



“Il volume di vendita è inferiore a quello di un anno fa sia per le stampanti business sia per quelle consumer, ma le prime sono calate meno”, ha commentato Antonio Talia, head of business analysts di Context. “I ricavi sono aumentati grazie al differente mix di prodotto, che include un maggior numero di dispositivi di fascia alta, e all’aumento di prezzo dei dispositivi di primo prezzo e di fascia media”. Quest’ultima tendenza è stata influenzata dalla penuria di stampanti consumer nella stessa fascia di prezzo, specie delle monofunzione laser, e questo ha fatto crescere il prezzo di vendita medio e dunque i ricavi.