System integrator, Smc Treviso acquisita da Dgs La portfolio company del fondo H.I.G. Europe ha acquisito Smc Treviso, azienda di system integrator specializzata sulla tecnologia di Liferay. Pubblicato il 29 giugno 2022 da Redazione

Smc Treviso, system integrator presente sul mercato da quarant’anni, entra a far parte di H.I.G. Europe. Più precisamente, la filiale europea del fondo d’investimento H.I.G. Capital ha acquisito la società trevigiana attraverso la portfolio company Dgs Spa, e per quest’ultima rappresenta la terza operazione di espansione degli ultimi due anni dopo quelle di LumIT (azienda di cybersicurezza) e di Sarce (trasformazione digitale e cloud management). Dgs, domiciliata a Roma, è stata a sua volta acquisita da H.I.G. Europe nel 2020.



Le specialità di Smc Treviso sono le competenze tecnologiche al servizio delle aziende industriali e della Pubblica Amministrazione, mentre dal punto di vista geografico il posizionamento è forte specialmente nel Nord e Centro Italia. Il system integrator è anche Platinum Partner di Liferay ed è tra i fondatori di Rios, Rete Italiana Open Source.



“Smc è sempre stata in grado di anticipare e soddisfare i bisogni dei propri clienti”, ha commentato il presidente dell’azienda veneta, Riccardo D’Avella. “Oggi è indispensabile avere la scala necessaria e una gamma completa di soluzioni per coprire le esigenze della clientela a 360°: la strategia implementata da Dgs è convincente e ne vogliamo fare parte per contribuire a realizzarne gli obiettivi”.



“L’acquisizione di Smc”, ha dichiarato Vincenzo Fiengo, co-amministratore delegato di Dgs, “ci darà accesso alle tecnologie open source, in particolare Liferay, segmento in forte crescita e di rilevanza strategica nel mondo Ict, permettendo considerevoli opportunità di cross-selling sull’attuale base clienti del gruppo. L’operazione costituisce inoltre un importante passo avanti per l’implementazione del nostro piano strategico di ampliamento delle competenze tecnologiche, della specializzazione nel settore industriale e della copertura geografica”.