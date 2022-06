Talentia Software Hcm include la pianificazione delle assenze Il nuovo modulo Absence permette di digitalizzare il processo di richiesta e pianificazione di ferie, permessi e malattie. Pubblicato il 01 giugno 2022 da Redazione

Anche nell’era del lavoro ibrido e flessibile, per le aziende è importante poter gestire in modo chiaro e preciso le ferie, i permessi e le assenze per malattia. La suite di Human Capital Management (Hcm) di Talentia Software è stata aggiornata con un nuovo modulo chiamato Absence e destinato proprio a questo. Si tratta di una soluzione rivolta al personale amministrativo, al reparto risorse umane e a chiunque, in azienda, si occupi di gestire in maniera semplice e veloce i periodi di assenza del personale.

Il modulo è perfettamente integrato con gli altri componenti della suite Talentia Hcm e consente la digitalizzazione di due processi, cioè la pianificazione di ferie e permessi e la gestione (anche amministrativa) delle assenze per malattia. La digitalizzazione dei processi si perfeziona attraverso alcuni strumenti trasversali a tutti i moduli di Talentia Hcm, come il workflow configurabile. I dipendenti possono inoltrare una richiesta di permesso o ferie ai propri responsabili, i quali ricevono una notifica e in pochi click possono approvare o rigettare la domanda. Il sistema è altamente configurabile, permettendo di differenziare il workflow a seconda della tipologia di assenza e delle normative nazionali o settoriali in tema di malattie e ferie.

“Siamo molto orgogliosi di questo nuovo strumento, che va a potenziare ulteriormente la suite Talentia Hcm”, ha commentato Marco Bossi, group Hcm business Unit Leader e managing director per l’Italia, “non solo per le utilissime funzionalità offerte che agevolano il lavoro di HR, manager e collaboratori, ma perché interamente progettato e sviluppato in Italia per tutto il mercato internazionale”.

Oltre ai chiari vantaggi per il personale delle HR, questa soluzione offre anche benefici ai dirigenti aziendali, che possono delegare agli impiegati la pianificazione delle proprie ferie intervenendo solo sul processo di approvazione o sul controllo finale. Una dashboard racchiude dati analitici, anche visuali, utili per diversi scopi (come rilevare i fenomeni ricorrenti, monitorare il credito residuo delle ferie dei dipendenti o assicurarsi che la distribuzione delle ferie sia equilibrata rispetto ai carichi di lavoro).

Grazie all’integrazione del modulo Absence con gli altri componenti della suite è anche possibile incrociare i dati relativi sulle presenze ad altre attività programmate, come corsi di formazione di gruppo o individuali. Tutti gli elementi già inseriti nel calendario di Microsoft Outlook vengono sincronizzati e visualizzati anche nel modulo Absence.

“Absence è altamente flessibile, configurabile e localizzabile e permette di assecondare vincoli normativi di qualsiasi tipo”, ha sintetizzato Fabio Cardilli, Hcm product manager di Talentia Software. “Questo elemento è segno di distinzione della nostra soluzione rispetto ad altre presenti sul mercato e consente di gestire i team in chiave collaborativa in maniera estremamente semplice e intuitiva”.