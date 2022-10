Tech Data cambia nome: in Europa diventa TD Synnex Il rebranding è la conseguenza della fusione tra Tech Data e Synnex Corporation e coinvolge il mercato europeo e l’America Latina. Pubblicato il 18 ottobre 2022 da Redazione

Nel panorama europeo della distribuzione IT debutta TD Synnex. In seguito alla fusione, completata nel settembre del 2021, Tech Data e Synnex Corporation hanno lavorato per integrare le rispettive attività e sono diventate un unico distributore in grado di servire partner e fornitori in oltre 100 Paesi del mondo. Oggi è stato formalizzato il rebranding di Tech Data in TD Synnex per le attività relative all’Europa e alla regione di America Latina e Caraibi (Lac).

"Il lancio del marchio TD Synnex in Europa e LAC è un momento speciale di celebrazione", ha detto l’amministratore delegato della società, Rich Hume. "In questa nuova fase raddoppieremo il nostro impegno a offrire un valore maggiore ai partner dell'ecosistema attraverso il nostro portafoglio tecnologico end-to-end e le nostre offerte di servizi completi, il tutto sostenuto dalla passione, dall'impegno e dalla profonda conoscenza dei nostri oltre 22mila collaboratori in tutto il mondo".



Il nome TD Synnex era già stato adottato in Giappone, mentre per ora nella restante parte della regione Asia-Pacifico l'azienda continuerà a operare con il nome di Tech Data, “a TD Synnex Company”. Non è previsto che il rebranding venga esteso all’Apac in tempi brevi, ma anche in questa regione geografica l’azienda “avrà accesso alle risorse globali che le consentono di operare in modo coerente nei vari mercati”, fa sapere l’ufficio stampa.



La strategia dell’azienda prevede si continui a “consolidare la profonda specializzazione in ambito tecnologico, le competenze locali e la conoscenza del mercato” in Europa e America Latina. TD Synnex cercherà anche di rafforzare “la sua reputazione di azienda che ha a cuore i suoi partner, collaboratori, investitori e il mondo in generale e a promuovere politiche di diversità e inclusione e un programma globale strutturato incentrato sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale”.

"Così come svolgiamo un ruolo fondamentale nella trasformazione del panorama tecnologico, noi di TD Synnex ci sentiamo ugualmente responsabili di avere un impatto positivo sul pianeta," ha aggiunto Hume. "La nostra attenzione nei confronti della responsabilità sociale d'impresa riflette il nostro impegno a rendere il mondo un luogo migliore, oggi e in futuro".