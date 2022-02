Tech Data porta la realtà mista di HoloLens 2 in Europa In base all’accordo, il distributore metterà il dispositivo olografico con cuffie di Microsoft a disposizione dei partner che realizzano soluzioni per la realtà mista Pubblicato il 01 febbraio 2022 da Redazione

Tech Data ha firmato un accordo per la distribuzione di Microsoft HoloLens 2 alla propria rete di partner europei. HoloLens 2 è il dispositivo olografico equipaggiato di cuffie prodotto da Microsoft, utilizzabile dai partner per la realizzazione di progetti basati sulla realtà mista.

L’esperienza altamente immersiva offerta di HoloLens 2 consente agli utenti di avere una precisione maggiore quando si affrontano compiti fisici complessi, la possibilità di collaborare in maniera remota tramite ologrammi, cui si aggiunge una infrastruttura sicura e robusta grazie alla combinazione delle tecnologie edge intelligenti e le applicazioni cloud.

Realtà aumentata e realtà virtuale: un mercato europeo da 20,9 miliardi di dollari

Quello che gira intorno alla realtà aumentata e alla realtà virtuale, è un mercato che nella sola Europa IDC stima potrà arrivare a raggiungere i 20,9 miliardi di dollari entro i prossimi tre anni. Una opportunità enorme sulla quale Tech Data intende orientare e facilitare i propri partner clienti. Il distributore sta infatti costruendo una gamma di soluzioni di realtà aumentata e virtuale già pronte per essere proponibili al mercato, complete di hardware, software e degli accessori e servizi della piattaforma HoloLens 2 del proprio portafoglio edge-to-cloud end-to-end. Servizi pensati per essere utilizzati all’interno di specifici settori verticali come la sanità, l'edilizia, l'ingegneria e le telecomunicazioni.

Soluzioni end to end a disposizione dei partner

“HoloLens 2 sfrutta la realtà mista, l'edge intelligente e la tecnologia cloud per aiutare le persone operanti in vari settori a lavorare meglio, in modo più sicuro e collaborativo – ha dichiarato Luc Van Huystee, vicepresident del segmento Mobility, Consumer Electronics and Mixed Reality Solutions per l'Europa presso Tech Data -. Offre inoltre ai nostri partner la possibilità di impegnarsi nell'opportunità di crescita presentata dall'arrivo del metaverso. Mentre sosteniamo la sua adozione nella regione, cercheremo di sfruttare i nostri punti di forza in qualità di aggregatore di soluzioni end-to-end, combinando HoloLens 2 con hardware, software e offerte di servizi complementari provenienti dal nostro vasto circuito, rendendo più facile e veloce, per i nostri partner, introdursi sul mercato con complesse soluzioni specifiche per l'industria”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Tech Data come distributore di HoloLens 2 nella regione EMEA – gli ha fatto eco Mariano Mailos, senior director del product marketing presso Microsoft HoloLens -. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per offrire un valore ancora maggiore ai clienti di Tech Data, aiutandoli a sbloccare la potenza della quarta wave dell'informatica: la realtà mista”.