Tecnologia e formazione per la convergenza tra sicurezza e reti

Pubblicato il 02 dicembre 2022

Tecnologie di cybersicurezza e formazione sono due pilastri della strategia di Fortinet, in uno scenario segnato dalla convergenza tra sicurezza e reti. Negli ultimi tre anni, la business continuity ha richiesto alle aziende un rapido adattamento e una notevole diversificazione, con la conseguente nascita di reti ibride e di una forza lavoro dislocata. L’accelerazione digitale che ne è derivata ha portato anche a cambiamenti radicali: oggi, infatti, le persone si aspettano di poter accedere a qualsiasi informazione o app, indipendentemente da dove essa si trovi, utilizzando qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. Per rispondere a queste richieste, le organizzazioni hanno dovuto espandere rapidamente il confine della propria rete e si sono dovute impegnare nel fornire una protezione costante contro il crescente tasso di criminalità informatica.

Aiutare i clienti ad affrontare efficacemente questi cambiamenti implica la necessità di far convergere in primis networking e sicurezza, necessità che storicamente fa parte dell’approccio di Fortinet. Questa domanda è guidata da due elementi. Il primo è una maggiore consapevolezza dei problemi e delle sfide imposte dalla criminalità informatica, che spinge Fortinet a migliorare ogni giorno le proprie soluzioni. Il secondo è la necessità di mantenere visibilità, controllo e capacità di risposta in real time (consolidando al tempo stesso i fornitori per ridurre le spese generali), che spinge Fortinet a offrire soluzioni sempre più complete, integrate e semplici da gestire.

Questa crescente esigenza di semplificare gli ambienti e l’infrastruttura di sicurezza, la necessità di maggiore convergenza tra reti e security e il consolidamento delle soluzioni sono sicuramente una risposta alla necessità di aumentare la capacità di detection e di risposta; sono però anche una conseguenza della mancanza di skill di cui oggi soffre tutto il mondo digitale, compreso il settore della cyber security.

“Fortinet è da sempre impegnata sui temi dell’awareness e della formazione. In qualità di leader nella sicurezza informatica, l’azienda vuole dare un aiuto al mercato non solo come technology partner, ma anche come learning partner, impegnandosi nella creazione di professionisti qualificati proprio per ridurre la mancanza di figure di questo tipo sul mercato italiano”, dichiara Massimo Palermo, Country Manager Italy & Malta di Fortinet.

A livello globale, Fortinet è impegnata a formare un milione di persone entro il 2025 mediante l’iniziativa appositamente creata, denominata Training Advancement Agenda, e utilizzando il proprio framework di certificazione, Network Security Expert. Entro certi limiti, Fortinet lo propone gratuitamente, come aveva già fatto durante la pandemia, ad associazioni no profit, realtà governative e istituzioni universitarie, attraverso la Fortinet Security Academy. Le iniziative dell’azienda sono aperte a chi per la prima volta si affaccia sul mercato del lavoro, ma anche a tutti coloro che hanno la necessità di riqualificarsi o di formare i dipendenti e le persone che in azienda si occupano di sicurezza.

In Italia Fortinet è già attiva sulla formazione con diverse realtà, mettendo a disposizione contenuti ed esperienze, e offrendo alle istituzioni accademiche anche certificazioni gratuite. In un Paese dove la disoccupazione totale è prossima al 8% e quella giovanile al 24%1 (dati Istat), la formazione su questi temi non è solo una necessità, ma diventa anche un’opportunità di riscatto sociale. Finalmente grazie al PNRR sono stati messi a piano anche importanti interventi di formazione sul fronte digitale che sicuramente contribuiranno a migliorare la situazione.

Fortinet è pronta a fare la propria parte per contribuire alla transizione digitale ed ecologica del Paese non solo con soluzioni, ma anche con expertise e formazione. L’obiettivo è aiutare aziende e organizzazioni di ogni dimensione e settore ad assumere un corretta postura cyber resiliente, ad aumentare il grado di formazione e consapevolezza, e a lavorare in partnership per creare un fronte comune e proteggere gli ecosistemi e il Paese, soprattutto nelle sue infrastrutture critiche.