Tecnologia Leica per foto professionali sugli Xiaomi 13 Series Presentati al Mobile World Congress di Barcellona, gli smartphone Xiaomi 13 classico, Xiaomi 13 Lite e Xiaomi 13 Pro puntano soprattutto sulla fotografia.

I nuovi Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite e Xiaomi 13 Pro, presentati al Mobile World Congress di Barcellona, consolidano l’identità di Xiaomi come produttore di smartphone di lusso, oltre che (come da sua vocazione iniziale) di modelli di fascia media. Le tre varianti della serie Xiaomi 13 non si risparmiano in specifiche tecniche di pregio e nemmeno, specie per l’edizione “Pro”, nel prezzo. Per quest’ultima, con schermo Amoled da 6,73 pollici e design ricurvo, bisogna spendere un minimo di 1399,90 euro (con sconto di 100 euro per chi acquista entro il 12 marzo su Amazon.it e sul sito dell’azienda).



Per l’edizione “Lite” servono 499,90 euro: si tratta di un telefono leggero e sottile, con schermo da 6,55 pollici Amoled Full HD+. La via di mezzo è lo Xiaomi 13 classico, uno smartphone da 6,36 pollici con schermo Amoled Full HD+, proposto a 1099,90 nella configurazione con 8 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione e a 1199,90 nella configurazione con 12 GB di Ram (in entrambi i casi vale lo sconto “early bird” di 100 euro).

L’elemento distintivo della Serie 13 è il comparto fotografico, frutto di una collaborazione con Leica. Fra i sostenitori dei nuovi smartphone c’è niente meno che Steve McCurry, che in qualità di testimonial di Leica ha dichiarato: “L’esperienza con Xiaomi 13 Series mi ha davvero impressionato, per me è stata un vero e proprio game changer”. Certo, considerando i prezzi, si tratta di “smartphone per pochi, con i quali non inseguiamo il successo commerciale ma la completezza tecnica e un grande carattere, adatti a chi vuole il massimo da Xiaomi e a chi vuole distinguersi con stile”, ha detto Davide Lunardelli, direttore marketing dell’azienda in Italia.

Questo è vero soprattutto per il modello classico e per l’edizione Pro, mentre il Lite è un telefono rivolto a un pubblico più ampio. Xiaomi 13 e Xiaomi Pro non si limitano a utilizzare lenti ottiche professionali Leica in una tripla fotocamera, ma sono stati progettati nell’hardware e nel software per poter offrire la migliore esperienza di fotografia e ripresa video.



Più precisamente, Xiaomi 13 Pro presenta una fotocamera principale grandangolare da 23 millimetri con un sensore IMX989 ultra-grande da un pollice, un teleobiettivo flottante da 75 millimetri e una fotocamera ultragrandangolare da 14 millimetri. Si noti che il sensore IMX989 è il più grande mai incorporato in uno smartphone, visto per la prima volta sullo Xiaomi 12S Ultra. Questo modello supporta i profili fotocamera e colore RAW DNG a 10-bit creati da Adobe, dunque è possibile il post-editing su Adobe Photoshop e Adobe Lightroom. Xiaomi 13 vanta, invece, uno zoom ottico da 0,6x a 3,2x e un teleobiettivo da 75mm.



Su entrambi i telefoni è presente una funzione software chiamata master-lens, che combina grande lunghezza focale e profondità di campo per catturare ritratti perfetti. Si può scegliere tra due stili fotografici distinti (Leica Authentic Look o Leica Vibrant Look) a seconda della resa estetica, della precisione e saturazione desiderata. Per l’editing sono a disposizione i filtri Leica e, piccolo dettaglio, nel momento dello scatto si può riprodurre il classico suono dell'otturatore Leica. Il produttore sottolinea che questi modelli vantano “le migliori capacità fotografiche computazionali tra tutti i flagship Xiaomi”, distinguendosi non solo per la velocità di acquisizione delle immagini ma anche per la messa a fuoco automatica.



Per quanto riguarda i video, entrambi i telefoni possono sfruttare la funzione "Creare in Dolby Vision" per ottenere colori vividi, rapporti di contrasto nitidi e dettagli più ricchi. Presenti anche la fuzione video 4K Ultra Night, per le riprese notture, e la stabilizzazione video HyperOIS.

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro utilizzano il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (che garantisce migliori prestazioni della Gpu sia nella velocità di elaborazione (+42%) sia nell’efficienza energetica (+49%) rispetto ai modelli della Serie 12; anche la Cpu beneficia di un incremento di performance (+37%) e di efficienza (+47%). Per quanto riguarda la connettività, il modello “Pro” sfrutta la tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link per gestire connessioni multiple e simultanee a 5 GHz e 6 GHz e può arrivare a una velocità di trasferimento dati massima di 5,8 Gbps; il modello classico ha un funzionamento Dual Band Simultaneous (DBS) Multi-Link ed è in grado di arrivare a 3,6 Gbps. Entrambi supportano lo standard Wi-Fi 7 e la ricarica wireless. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh. Per quanto riguarda la Ram e storage, Xiaomi 13 viene proposto in configurazione da 8 GB o da 12 GB, sempre con 256 GB di storage associato. Xiaomi 13 Pro include una Ram da 12 GB e 256 GB di spazio di archiviazione.



Il “fratello minore” della serie è Xiaomi 13 Lite, che l’azienda rivolge esplicitamente a un pubblico di amanti dei social media e creatori di contenuti. SI possono sfruttare una fotocamera posteriore grandangolare da 50 megapixel e due lenti anteriori, una da 32 MP e una da 8 MP, che contribuisce a fornire informazioni aggiuntive sulla profondità per l’effetto sfocatura negli autoritratti. Altre caratteristiche sono il processore Snapdragon 7 Gen 1 e la batteria, analoga a quella delle altre due varianti, da 4.500 mAh. In questo caso si punta molto sulla leggerezza (171 grammi) e sul design (scocca posteriore ricurva e 7,2 millimetri di spessore.