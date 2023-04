Tecnologie per il real estate, Bludis distribuisce Velis Nuovo accordo tra il distributore e Velis Real Estate Tech, specializzato in facility management, Building Operation System, controllo degli accessi e sicurezza dei perimetri immobiliari. Pubblicato il 17 aprile 2023 da Redazione

Per rafforzare la sicurezza “fisica” e migliorare la gestione delle proprietà immobiliari, le aziende italiane possono rivolgersi a Bludis: il distributore appartenente al Gruppo Esprinet ha aggiunto al proprio catalogo le tecnologie di Velis Real Estate Tech. Fondata nel 2009 in Polonia, la società oggi è presente in una trentina di Paesi del mondo e ha portato le proprie tecnologie hardware e software in oltre 13mila proprietà immobiliari.



Appartiene a Velis il marchio Singu, comprensivo di tre linee di prodotto: gestione e manutenzione delle strutture; gestione e accoglienza degli ospiti; controllo dei veicoli in entrata e in uscita dalle proprietà. L’offerta è rivolta sia alle società immobiliari commerciali sia a quelle industriali.

L’ambito in cui si muove Velis è quello del PropTech, ovvero di tecnologie applicate al settore immobiliare al fine di innovare processi, prodotti, servizi e il mercato stesso. L’accordo di distribuzione siglato con Bludis mira a intercettare il crescente interesse verso questo tipo di soluzioni, che non solo rafforzano la sicurezza delle proprietà immobiliari ma sanno far leva su dati, connettività Internet of Things, cloud e intelligenza artificiale per migliorare diverse attività di gestione.

Bludis l’ha definita come una “operazione strategica che punta a scoprire, lanciare e sviluppare prodotti a valore sul mercato italiano”, e che risponde agli input ricevuti da rivenditori e partner del canale Ict. “La partnership con Velis Real Estate Tech”, ha sottolineato Maurizio Erbani, general manager del distributore con sedi a Roma e Milano, “rafforza la strategia di Bludis, che prevede un focus maggiore dell’offerta nei settori emergenti, come quello del Facility and Property Management. Si tratta di un’operazione determinante in ottica di ricerca e sviluppo di prodotti a valore da lanciare e consolidare sul mercato italiano”.



“Siamo entusiasti di aver siglato la partnership con Bludis per distribuire Velis Real Estate Tech in Italia”, ha dichiarato Adam Penkala, membro del board e head of marketing and global expansion department di Velis. “Il mercato sta cambiando e l’impatto delle tecnologie digitali e del PropTech stanno assumendo un ruolo sempre più fondamentale in un settore trainante e cruciale nell’economia moderna. Bludis ha abbracciato insieme a noi questo nuovo approccio in un diverso modo di intendere il classico mercato immobiliare con riferimento alle relazioni tra i soggetti interessati (costruttori, intermediari e consumatori) e gli edifici e più in generale allo scenario digitale in continua mutazione”.