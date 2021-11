Telco e istituzioni a confronto nel Salotto del MiX Membri dei ministeri e delle commissioni parlamentari, accademici e telco si confronteranno a Milano sui temi innescati dal Pnrr, dalla strategia di cloud nazionale e dagli sviluppi tecnologici del settore. Pubblicato il 24 novembre 2021 da Redazione

“Lancia i dadi” è il titolo della quindicesima edizione del Salotto, evento annuale su tecnologia e dintorni promosso da MiX- Milan Internet eXchange che si terrà il 29 novembre a Milano in modalità phygital. È previsto, infatti, che ci possano essere partecipanti in presenza, anche se in numero ridotto rispetto agli anni passati a causa dell’emergenza Covid-19, ma sarà comunque possibile connettessi anche da remoto.

L’evento prevede la partecipazione di oltre 170 aziende e intende essere un’occasione di confronto sulle tematiche del digitale, oltre a voler favorire le occasioni di networking e di interazione tra i partecipanti.

La giornata si aprirà con i saluti di Alessandro Talotta, presidente del MiX, cui seguirà un panel con la partecipazione di diversi esponenti istituzionali e di figure di rilievo nel panorama economico e tecnologico: “Le tecnologie influenzano il nostro modo di vivere e con le nuove forme di comunicazione influiscono nella semplificazione di attività complesse e nella capacità di elaborare l’informazione”, indica Talotta. “Il Piano di Ripresa e Resilienza, che auspicabilmente sarà un’occasione di rilancio irripetibile per il nostro Paese, avrà l’obiettivo di digitalizzare la complessa macchina della Pa oltre a investire nelle infrastrutture critiche del Paese”.

Tra gli speaker confermati, troviamo Gerard Pogorel, Professore di Economia e Management Emeritus, ENSTelecom ParisTech, che terrà lo speech iniziale dal titolo “European Strategic Digital Autonomy, challenges and opportunities”. Interverranno poi, tra gli altri, Massimiliano Capitanio (deputato della Lega Commissione Trasporti e Tlc), Luca Carabetta (deputato del M5S Commissione Attività Produttive), Daniele Leodori (vicepresidente Regione Lazio), Giorgio Mulè (sottosegretario del ministero della Difesa), Adolfo Urso (presidente del Copasir) e Franco Bassanini (presidente di Open Fiber).



Nel pomeriggio, invece, si svolgeranno tre sessioni di approfondimento tecnico su routing and network security, cloud nazionale e live content delivery, organizzate da esperti volontari. Questi temi sono stati scelti tramite un sondaggio indetto, nel giugno scorso, tra i membri della community di Mix. Alle tre sessioni parteciperanno esperti internazionali, tra i quali Marco Aldinucci (professore ordinario dell’Università di Torino), Vittorio Trecordi (Politecnico di Milano), Gaurab Raj Upadhaya (head of global video delivery di Amazon Prime Video), Kotikalapudi Sriram (senior engineer del Nist americano).