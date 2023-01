Telefonia, Samsung continuerà a usare i brevetti di Nokia Il nuovo accordo di cross-licence, proseguimento di quello terminato, permette a Samsung di continuare a utilizzare i brevetti di Nokia su 5G e altre tecnologie di connettività. Pubblicato il 23 gennaio 2023 da Redazione

Nokia e Samsung continuano a collaborare sotto il segno del 5G e di altre tecnologie di connettività cellulare. Le due aziende hanno firmato un nuovo accordo di cross-licence, valido già dal primo giorno dell’anno dopo che, a fine dicembre, il precedente accordo pluriennale era giunto a termine.



L’accordo ha durata pluriennale e copre “invenzioni essenziali per il 5G e altre tecnologie”, ha fatto sapere Nokia, e permetterà a Samsung di utilizzare questa proprietà intellettuale a fronte di pagamenti. I termini dell’intesa sono confidenziali, ma l’azienda finlandese ha fatto sapere che è “coerente con le precedenti indicazioni sull’outlook di lungo termine”.

“Samsung è un leader nel settore degli smartphone”, ha dichiarato Jenni Lukander, presidente di Nokia Technologies. “Siamo contenti di aver raggiunto un accordo amichevole con loro. L’accordo offre a entrambe le aziende la libertà di innovare e riflette la forza del portafoglio di brevetti di Nokia, i suoi investimenti decennali in ricerca e sviluppo e i suoi contributi agli standard cellulari e ad altre tecnologie”.



La proprietà intellettuale di Nokia include circa 20mila famiglie di brevetti, 4.500 delle quali sono considerate essenziali per il 5G. Questo è il risultato di massicci investimenti in ricerca e sviluppo, dell’ordine di oltre 130 miliardi di euro in vent’anni, con 4 miliardi di euro spesi nel solo anno 2021.