Timenet, la connettività alla base della digitalizzazione L’azienda empolese ha superato il quarto di secolo di attività e punta a oltrepassare i 12 milioni di fatturato nel 2022. L’attenzione a dipendenti e partner la sua filosofia e la base per i futuri sviluppi. Pubblicato il 28 giugno 2022 da Redazione

Nel 1996 Internet era per molti ancora semplicemente una grande scatola delle meraviglie. Si usavano browser come Netscape o Internet Explorer per collegarsi a pagine che offrivano perlopiù informazioni scritte, documenti da scaricare in tempi ancora non troppo rapidi, qualche immagine a corredo. Niente social, e-commerce, smart working e tutto quanto sarebbe arrivato in seguito.

In quel contesto nasceva Timenet, con la propria offerta di connettività verso il mondo digitale allora in piena costruzione. Superato il quarto di secolo di attività, si può dire che l’azienda di Empoli abbia accompagnato l’evoluzione dell’universo Web, interpretandone il consolidamento e il potenziale di utilizzo soprattutto in direzione B2B.

La connettività resta alla base di una proposizione alla quale però si sono aggiunte componenti di sicurezza, mobility, IoT, VoIp, cloud Pbx, servizi di housing hosting e managed Vpn. All’interno dell’offerta che prende il nome ‘Naviga’, di particolare rilievo è l’approccio Security First, che si basa sulla capacità di Timenet di identificare, isolare e bloccare gli attacchi alla rete prima che possano generare danni, poiché tutto il traffico Internet viene analizzato e filtrato in tempo reale, attraverso un’infrastruttura hardware e software di proprietà, prima di essere consegnato al cliente. Si aggiunge alla proposta l’opzione AlwaysOn, dedicata alla business continuity e costruita sulla disponibilità per i clienti di un circuito attivo e uno passivo. Il primo dispone di una propria classe Ip e funge da backbone di traffico principale, mentre il secondo entra in funzione in caso di guasto, ereditando la classe Ip.

Questi esempi di evoluzione dell’offerta di Timenet servono a spiegare come l’azienda sia arrivata oggi a superare gli 8mila clienti, abbia potuto cambiare la ragione sociale da S.r.l. a S.p.A con 1,6 milioni di euro di capitale interamente versato e punti a raggiungere i 12,5 milioni di euro di fatturato nel 2022. Tra lo scorso anno e quello in corso, inoltre, l’organico si incrementerà con l’ingresso complessivo di 18 persone, in gran parte giovani fra i 20 e i 30 anni, selezionati al termine di un periodo di stage. Timenet, infatti, è tra le aziende fondatrici della Fondazione Its Prodigi, che ha sede nel polo tecnologico di Empoli e nasce dalla sinergia tra una trentina di soggetti pubblici e privati con lo scopo di formare tecnici altamente specializzati nel digitale e nelle tecnologie per la comunicazione.

Franco Iorio, amministratore unico di Timenet

L’attenzione alle persone è un elemento fondante dell’operato di Timenet e lo dimostra il premio di 600 euro concesso a tutti i dipendenti per il raggiungimento dell’obiettivo di fatturato 2021, che si aggiunge al bonus welfare di 800 euro, rinnovato dall’azienda per il terzo anno consecutivo: “Da sempre ci piace festeggiare i traguardi raggiunti con le persone che hanno attivamente contribuito al successo. Per noi, i dipendenti sono figure chiave che ci hanno permesso di ottenere grandi risultati”, commenta Franco Iorio, amministratore unico di Timenet. “Nel 2021 non abbiamo potuto festeggiare il nostro venticinquesimo anno di attività a causa del lockdown, per cui abbiamo ribattezzato questa ricorrenza 25+1 a testimonianza della nostra longevità e soprattutto della costante crescita che stiamo registrando negli ultimi anni”.

Oltre al personale interno, Timenet cura con meticolosità anche il rapporto con gli oltre 300 partner assoldati sul territorio nazionale. Fra questi rientrano soggetti come system integrator, managed service provider (Msp), installatori telefonici, consulenti It e software house. Per loro è possibile essere rivenditori a valore aggiunto, proponendo il brand Timenet oppure lavorare come wholesaler con il proprio marchio. Oltre ai vantaggi legati al trattamento provvigionale e alla proposizione di un’offerta estesa di connettività e voce, i partner possono beneficiare di un servizio di assistenza erogato da soli tecnici certificati che garantisce una risposta in 20 secondi.