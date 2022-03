Tp-Link porta il suo networking alle aziende tramite Allnet Siglato un nuovo accordo tra il distributore e l’azienda specializzata in router, modem, switch, extender Wi-Fi, soluzioni Vpn e altri prodotti di rete. Pubblicato il 15 marzo 2022 da Redazione

Le soluzioni per la connettività di Tp-Link trovano nuove strade commerciali grazie a Allnet.Italia. È stato firmato un nuovo accordo tra il distributore a valore aggiunto e l’azienda specializzata in router, modem, switch, access point, sistemi Mesh, Vp, extender Wi-Fi, accessori di domotica e altri prodotti per la connettività. L’offerta di Tp-Link si divide tra soluzioni rivolte ai contesti domestici e home-office, rivolte alle aziende e rivolte ai service provider.

Grazie al nuovo accordo, Tp-Link potrà consolidare la propria presenza nel mercato delle Pmi e delle grandi aziende sfruttando l’ecosistema di canale di Allnet, fatto di system integratore, Internet Service Provider (Isp) e rivenditori. In particolare, l’obiettivo dichiarato è di lavorare “in modo sinergico per spingere e consolidare la presenza sul mercato della soluzione di Software Defined Networking Omada Sdn”, un’offerta destinata alle aziende di ogni dimensione e tipologia, in cui sono compresi access point Wi-Fi, switch, gateway e controller per la gestione centralizzata cloud.

“Ritengo che questo nuovo accordo segni un passo avanti corretto e importante sia per Tp-Link sia per Allnet.Italia”, ha commentato Diego Han, country manager Italia di Tp-Link. “Siamo certi che la collaborazione win-win darà ottimi risultati e ci aiuterà ad essere sempre più protagonisti nei mercati Pmi ed Enterprise".

“Conosciamo Tp-Link da diverso tempo”, ha dichiarato Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia, “e abbiamo seguito con interesse la sua evoluzione tecnologica nel mondo del networking in ambito piccole medie imprese ed £nterprise, in particolare con la soluzione Omada Sdn. Abbiamo constatato con piacere che i tempi fossero maturi per una collaborazione strategica sul nostro mercato di riferimento, e siamo certi di una proficua partnership a lungo termine”.