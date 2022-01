Trend Micro e il rapporto olistico alla sicurezza nel Cloud Trend Micro in una serie di brevi video, indica i punti fondamentali per godere dei vantaggi del cloud mantenendo il massimo della sicurezza Pubblicato il 25 gennaio 2022

L’adozione del cloud nelle aziende italiane prosegue a ritmi sostenuti. Trend Micro conta che siano oltre un milione le realtà che a oggi stanno usando il cloud, con un’accelerazione dei numeri avvenuta proprio in questi ultimi anni, a causa della pandemia.

Una situazione che ha spinto molte organizzazioni a spostare carichi di lavoro strategici in cloud in modo da potersi garantire una continuità del business indipendentemente dal fatto che i dipendenti e collaboratori siano presenti fisicamente in azienda o che operino da remoto, per motivi sanitari o di opportunità che fossero.

“L’adozione del cloud ha permesso alle aziende di trovare flessibilità e velocità nello spostare i loro carichi di lavoro, ma questi aspetti positivi, che possono portare grandi vantaggi, rischiano di essere vanificati se non si presta la massima attenzione agli aspetti inerenti la sicurezza IT” avverte Salvatore Marcis, technical director di Trend Micro Italy.

In questo video, Salvatore Marcis spiega nei dettagli l’approccio olistico che Trend Micro, attraverso Cloud One, ha adottato per garantire quella sicurezza sempre più complessa richiesta dagli ambienti cloud.