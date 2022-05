Tripla crescita per Lenovo in tutte e tre le divisioni aziendali Nell’anno fiscale terminato a fine marzo gli utili netti di Lenovo Group sono cresciuti del 72%, mentre il fatturato ha superato i 71 miliardi di dollari. Pubblicato il 26 maggio 2022 da Redazione

Lenovo l’ha definito un anno da record, e i numeri supportano quello che potrebbe apparire altrimenti solo uno slogan. Nell’esercizio fiscale terminato al 31 marzo 2022 il colosso tecnologico cinese ha ottenuto l’equivalente di 71 miliardi di dollari di ricavi, ovvero circa 10 miliardi in più rispetto al valore dell’anno fiscale precedente. L'utile netto annuale ha superato la cifra tonda dei 2 miliardi di dollari, corrispondente a un aumento del 72% anno su anno,

L’azienda è anche passata indenne attraverso un quarto trimestre (gennaio-marzo 2022) difficile un po’ per tutti i produttori di hardware a causa delle ben note dinamiche di fornitura, con ritardi e rincari aggravati dalla crisi geopolitica in corso e dai nuovi lockdown che hanno costretto le fabbriche cinesi a fermarsi. La redditività del quarto trimestre ha registrato un miglioramento di oltre il 50% anno su anno e il fatturato è cresciuto di quasi il 7%.

Nell’intero anno fiscale sono risultate profittevoli tutte e tre le principali divisioni di business, ovvero l’Infrastructure Group (server, storage e altri prodotti per data center), l’Intelligent Devices Group (computer, tablet, smartphone e altri dispositivi) e il Solutions and Services Group (software e servizi aziendali) mostrando andamenti in crescita rispettivamente del 13%, del 18% e del 30%.



La vendita di sistemi hardware infrastrutturali ha beneficato della continua espansione dei data center, sia quelli delle aziende utenti sia quelli dei grandi hyperscaler del cloud. La divisione ha fruttato 7 miliardi di dollari di ricavi e i principali prodotti ad alto valore, come storage, software, servizi e High Performance Computing, hanno stabilito singoli record di fatturato. Lenovo ha sottolineato il proprio focus sulle tecnologie ecologiche, come il sistema di raffreddamento Neptune Liquid Cooling.

(Fonte: Lenovo Group)

Per quanto riguarda la vendita di Pc, Lenovo ha ammesso che la domanda di modelli destinati al pubblico consumer nel breve termine potrebbe rallentare, ma in compenso lo scenario del lavoro ibrido sosterrà le richieste di modelli aziendali (dinamica confermata, d’altra parte, anche da Canalys e da altre società di ricerca).



Bene soprattutto l’andamento della divisione Solutions and Services Group, il cui fatturato annuo ha segnato il massimo storico di 5,4 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 30% anno su anno, mentre il margine operativo è stato del 22%. Lenovo continuerà a investire in strumenti, piattaforme e soluzioni verticali specie destinate a manifattura, retail, sanità, scuola e smart city, inoltre prevede una “ulteriore esplorazione” di soluzioni per il metaverso,

Nei dodici mesi Lenovo ha anche incrementato del 43% rispetto all’anno precedente, gli investimenti in ricerca e sviluppo e ha proseguito nella strategia tesa a raggiungere obiettivi Esg. "Nonostante l'anno scorso sia stato difficile per tutti, Lenovo ha registrato un anno record in termini di utili e ricavi grazie all'accelerazione della trasformazione digitale e intelligente a livello globale", ha dichiarato Yuanqing Yang, Presidente e Ceo dell’azienda. "Tutti i nostri business principali sono ora redditizi per l'intero anno e i nostri nuovi motori di crescita - Solution and Services Group, Infratructure Solutions Group e Mobile - stanno mostrando un forte sviluppo. Coglieremo questa finestra di opportunità, raddoppieremo gli investimenti in R&S, guideremo la trasformazione alimentata dai servizi, realizzeremo gli obiettivi fissati in ambito Esg e faremo leva sulla nostra flessibilità e resilienza per portare l'intera azienda a nuovi traguardi".