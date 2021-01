Un “assistente” tecnologico per il distanziamento sociale sul lavoro Safe Distancing Assistant di Pathfindr, disponibile in Italia tramite RS Components, è un dispositivo che aiuta a rispettare il distanziamento sociale anti covid-19 in uffici, fabbriche, magazzini e scuole. Pubblicato il 19 gennaio 2021

Il rispetto del distanziamento sociale nei luoghi di lavoro è una sfida non semplice. Per assicurarsi di non violare le regole di sicurezza anti covid-19, allora, le aziende possono un “assistente digitale” come il Safe Distancing Assistant di Pathfindr: si tratta di un piccolo dispositivo IoT che si attiva in automatico quando viene indossato, agganciato alla cintura o a una tasca, e che emette una notifica sonora o una vibrazione quando l’utente si avvicina troppo a un collega.



Leggero e a basso consumo (l’autonomia energetica è di quattro o cinque giorni e si ricarica tramite cavo Usb), è stato progettato pensando ad ambienti chiusi come fabbriche, magazzini, scuole, uffici e qualsiasi altro contesto in cui le persone si muovono continuamente e in cui è difficile, dunque, stare costantemente attenti a non avvicinarsi troppo a colleghi a visitatori. In particolare, una destinazione ideale sono gli impianti di produzione per l’agroalimentare, nei quali gli standard igienici devono essere conformi alle norme di sicurezza del settore.



Come funziona esattamente? Safe Distancing Assistant di utilizza la tecnologia a banda ultra larga (Uwb) per creare un campo di rilevamento completo a 360 gradi, più affidabile e preciso rispetto ad altre tecnologie wireless, come il Bluetooth. Non è necessario connetterlo ad hardware, infrastrutture o componenti aggiuntivi. La distanza minima può essere impostata a seconda delle necessità (ricordando, ovviamente, le raccomandazioni di sicurezza per il covid-19).



"Il nostro assistente per la distanza di sicurezza è conveniente, igienico e semplice da usare", ha dichiarato Ben Sturgess, chief technical officer di Pathfindr. "Emette un breve segnale acustico o un allarme vibrante quando viene rilevata la presenza nel raggio di due metri di un’altra persona che lo indossa, così da avvisare i soggetti a verificare e aumentare la distanza di sicurezza. Aiuterà le aziende ad assicurare ai dipendenti il rispetto delle misure di distanziamento sociale e la conformità ai requisiti di legge sul lavoro sicuro".



In Italia e in tutta la regione Emea è ora possibile acquistare Safe Distancing Assistant attraverso Rs Components. "L'assistente per la distanza di sicurezza di Pathfindr aiuta le aziende ad affrontare efficacemente le sfide dettate dal covid-19", ha commentato Rebecca Matthews, commercial supplier manager di Rs. "Va anche a beneficio delle aziende in cui è probabile che ci siano visitatori che potrebbero non avere la stessa familiarità con le procedure di distanziamento sociale".