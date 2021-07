Un journey to cloud personalizzato per Msp e Isv Per i partner di canale che vogliono accelerare il passo nel loro viaggio verso il cloud, Arrow e Citrix mettono a disposizione soluzioni e servizi a valore che consentiranno a MSP e ISV di crescere più velocemente. Pubblicato il 13 luglio 2021 da Redazione

Un “road to market” personalizzato in modo da poter creare con più facilità ed efficacia, un percorso di transazione finalizzato all’adozione di scenari Hybrid cloud. Questo è l’obiettivo che si sono poste Citrix, multinazionale che fornisce soluzioni di Digital Workspace per la distribuzione e l’accesso sicuro alle applicazioni e al desktop utente da qualsiasi infrastruttura, cloud pubblico o datacenter on premise, e Arrow, distributore leader a livello mondiale di prodotti e servizi a valore aggiunto.

Il piano si prefigge di elaborare nuove strategie per rafforzare il business attuale dei partner di canale e allo stesso tempo fornire un portfolio migliorato di servizi innovativi, volti ad accelerare la crescita di Managed Service Provider (Msp) e Internet Service Provider (Isv). Arrow ha quindi implementato anche in Italia una campagna destinata a reclutare prima e supportare poi questi operatori del canale, che desiderano espandere o accelerare il loro attuale business cloud, rendendolo più redditizio. Con una vasta line card e adeguati tool, supporto e competenza, Arrow rimuove la complessità in modo che MSP e ISV possano focalizzarsi sulla fornitura di soluzioni cloud migliori ai propri clienti.

Perché diventare partner di Arrow?

Arrow ha investito in modo significativo nel cloud e quindi può supportare i partner di canale aiutandoli a capitalizzare l'opportunità presentata dal cloud. I più recenti perfezionamenti di ArrowSphere, la piattaforma di fornitura di servizi cloud giunta alla settima release, forniscono una nuova esperienza ottimizzata ed arricchita per i partner e i loro clienti.

Le soluzioni e i servizi che completano la piattaforma comprendono:

Soluzioni finanziarie per aiutare i clienti a massimizzare il ritorno della loro spesa cloud con maggiori vendite ed utili, insieme ad un cash flow più veloce, da nuove opportunità di business.

Progettazione, engineering e supporto tecnico esperto per assicurare una migrazione senza problemi da on-premises a cloud.

Formazione e training autorizzato che aiuta i partner a creare competenze per soddisfare e superare le attese dei clienti.

Premiati servizi di supply chain globale e supporto logistico personalizzato.

Elevato livello di sicurezza per assicurare che ogni progetto cloud sia protetto in ogni fase.

Generazione di lead ed opportunità di marketing che fanno riferimento a programmi strategici globali per aiutare i partner ad identificare e capitalizzare nuove opportunità di business cloud.

Supporto nel creare business case di successo quando necessario.

Se desideri maggiori informazioni su Arrow Cloud Solutions e su come Arrow può aiutare MSP e ISV, puoi iniziare a eseguire un assessment gratuito cliccando qui.