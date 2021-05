Una gestione video universale e intelligente per Mobotix La nuova piattaforma software Mobotix Hub centralizza il controllo di tutti i sistemi video di un’azienda, supportando oltre 10mila telecamere e dispositivi. Cinque le configurazioni disponibili per diverse fasce di utenza, coperte, almeno in Italia, soprattutto dal canale. Pubblicato il 31 maggio 2021 da Roberto Bonino

Le telecamere sono la base portante di ogni sistema di videosorveglianza, ma a fare la differenza, oggi, è sempre più il software di gestione, dove l’utilizzo dell’intelligenza artificiale permette di analizzare gli eventi con maggior dettaglio.

Uno specialista del settore come Mobotix ha compreso per tempo l’evoluzione in corso e oggi è arrivata a offrire una nuova piattaforma aperta, in grado di unificare tutti i sistemi video dell'azienda con certificazione Onvif e più di 10mila telecamere e dispositivi. Con il software complementare di gestione eventi e analisi, basato su deep learning e intelligenza artificiale, Mobotix Hub mira a controllare, consultare e analizzare ogni tipo di video, attraverso numerose funzioni di sicurezza, protezione e ottimizzazione: “Tutti i componenti di sicurezza della rete dell'edificio sono controllati centralmente, il che ne facilita la gestione e fornisce una visione globale agli utenti”, illustra Alberto Vasta, country manager Italy & Malta di Mobotix. “Per svolgere questa funzione di controllo, mettiamo a disposizione dei clienti gli strumenti Mobotix Cloud e Mobotix Management Center”.

Mobotix Hub è in grado di elaborare in modo intelligente i dati raccolti da tutti i sistemi di sicurezza, come sensori ambientali, telecamere, sistemi di controllo accessi e altro, per aiutare a proteggere persone e strutture, nonché per analizzare i comportamenti e intervenire direttamente i processi aziendali: “Il software a bordo delle telecamere, quindi slegato dla server, che elabora la videoanalisi e la spedisce in rete, rappresenta la nostra tradizione”, specifica Vasta. “Ora aggiungiamo la centralizzazione dell’analisi video anche dentro la telecamera, con un forte peso attribuito all’intelligenza artificiale integrata”.

Alberto Vasta, country manager Italy & Malta di Mobotix

Garantire la sicurezza degli edifici è uno degli obiettivi del costruttore tedesco, ma altrettanto importante appare proteggere i dati dei propri clienti da possibili attacchi informatici. Per questo motivo, l'azienda ha fornito la piattaforma con strumenti end-to-end di comunicazione, integrando diversi meccanismi di sicurezza. Tra questi, troviamo procedure per l'elaborazione elettronica dei dati, la gestione dei privilegi degli amministratori e le autorizzazioni per gli utenti applicate sul server. Gli utenti, in compenso, possono accedere ai sistemi video in modo flessibile da mobile, Web o client in ufficio.

La soluzione è disponibile in cinque diversi livelli, dal sistema L1 gratuito, per piccole applicazioni con un massimo di otto telecamere localizzate, al sistema L5, per le applicazioni di sicurezza più esigenti, più grandi e multi-location, compatibile con un numero illimitato di telecamere e dispositivi installati ovunque nel mondo. Inoltre, il costruttore garantisce tre aggiornamenti del prodotto all'anno.

In Italia, Mobotix dispone di una struttura estremamente snella, che però fa leva su un articolata presenza di canale, divisa su livelli che partono dal Bronze, per system integrator che operano soprattutto come rivenditori, per arrivare al Diamond, per partner che hanno un’altissima conoscenza della tecnologia del costruttore e operano in modo esclusivo.