Una nuova supply chain con il cliente al centro per De' Longhi L'azienda di elettrodomestici e macchine per il caffè ha scelto Sap Integrated Business Planning per migliorare la capacità di previsione della domanda e l'inventario. Pubblicato il 12 aprile 2022

Sinonimo di macchine per il caffè, De’ Longhi è un marchio simbolo di made in Italy che negli anni ha allargato la propria offerta di piccoli elettrodomestici, includendovi anche forni, accessori per la cucina, impianti di climatizzazione, purificatori d’aria, aspirapolveri e altro ancora, impegnandosi ogni anno nel lancio di nuovi prodotti. Oggi il Gruppo De' Longhi dà lavoro a oltre 10.000 dipendenti e opera attraverso 32 sedi commerciali sparse sui cinque continenti, per garantire una distribuzione pressoché planetaria dei prodotti a marchio De' Longhi, Ariete, Braun, Kenwood e NutriBullet. Il gran numero dei fornitori e dei codici di prodotto rende molto articolati i processi della catena del valore.



La crescente espansione internazionale, negli ultimi anni ha reso ancor più complesse le attività di supply chain, produzione e distribuzione, mentre l’accelerazione delle vendite online (a utenti finali, clienti brick and mortar ed e-retailer) ha creato alcune difficoltà nel reperimento delle materie prime, nell’organizzazione della logistica e nei trasporti. E a tutto questo si è sovrapposta la pandemia, con i suoi noti effetti sulle dinamiche di supply chain, in un contesto di mercato sempre più complicato e volatile.



De’ Longhi ha scelto di affrontare queste sfide e di rafforzare la strategia di omnicanalità con un progetto di trasformazione tecnologica poi battezzato “Customer Fulfillment Excellence”. Gli obiettivi specifici erano il rispetto dei tempi di consegna, una migliore capacità di previsione della domanda (e la conseguente definizione di piani produttivi più accurati), e ancora una corretta valutazione dei vincoli produttivi e piani di approvvigionamento dei componenti più precisi.

Centrale, in questo progetto, è stata l’adozione di Sap Integrated Business Planning, soluzione cloud basata sulla tecnologia di database in-memory Sap Hana. De’ Longhi è arrivata a questa scelta dopo un processo di selezione durato diversi mesi e un’attenta valutazione di tipo funzionale, tecnico ed economico. La soluzione di Sap consente la pianificazione di vendite e operations, la previsione della domanda, la gestione delle forniture e degli ordini, il planning degli inventari. Il tutto è supportato da capacità di machine learning e affiancato a strumenti di analytics dei dati, simulazioni what-if e alert, condensati all’interno di un’unica console di controllo.

L’applicativo aiuterà De’ Longhi a ripensare e trasformare la propria catena del valore secondo una differente logica, in cui il cliente è al centro di tutto. In sostanza, la pianificazione della domanda e delle forniture dovrà essere fatta a partire dal cliente e trasversalmente a tutte le attività, eliminando la precedente logica “a silos”, fonte di inefficienze. Il progetto, ancora in corso, prevede la revisione dei processi e degli strumenti con cui opera la supply chain del Gruppo a livello mondiale, con l’obiettivo di migliorare i livelli di servizio. In particolare, l’implementazione si articola in due fasi: la prima riguarda l’introduzione di processi di demand e supply planning, la seconda è relativa alla schedulazione della produzione e all’ottimizzazione della gestione degli ordini clienti. L’integrazione con le funzionalità dell’Erp Sap S/4 Hana permetterà di avere benefici anche nella gestione della logistica.

“Sap Ibp rappresenta lo strumento che ci consente di fare un passo in avanti, in particolare andando a implementare una supply chain integrata end-to-end con metriche, reportistiche semplici da leggere per operare in un modo più agile, e prendendo decisioni con informazioni distribuite e trasparenti che permettono di reagire agli elementi di volatilità del mercato”, ha spiegato Matteo Pecci, global supply chain director di De’ Longhi. “Una soluzione di questo tipo è in grado di coniugare la doppia anima di De’ Longhi, un’azienda molto forte sul prodotto, con una cultura industriale molto radicata che deve essere al contempo vicina al mercato finale, saperne leggere le dinamiche e rispondere rapidamente ai cambiamenti. Uno strumento come Sap Ibp ci permetterà di farlo e con l’integrazione dei sistemi Sap già presenti in azienda i dati confluiranno in modo più armonioso e trasparente”.

La soluzione Integrated Business Planning (Sap Ibp) verrà usata da circa 300 persone, ma si prevede che abbia ricadute su tutti i clienti e fornitori del gruppo, stimolando la collaborazione anche nelle attività di forecasting. “Quello che ci aspettiamo con l’implementazione di Sap Ibp”, ha concluso Pecci, “è la capacità di cogliere in anticipo i cambiamenti e gli sviluppi sul mercato per estenderli lungo la nostra supply chain in modo coerente e rapido per prendere decisioni corrette all’interno dei nostri dipartimenti. Ad esempio, se ci accorgiamo che ci sono ordini di un cliente che non hanno copertura con i prodotti in magazzino, invece di rilevarlo quando è ormai troppo tardi per la spedizione con l’early signal abbiamo la capacità di reagire nei tempi giusti”.