V-Valley distribuisce la cloud security di Netskope V-Valley ha siglato l’accordo per la distribuzione sul mercato italiano delle soluzioni di cloud security a marchio Netskope Pubblicato il 18 febbraio 2021

Le soluzioni di cloud security di Netskope arrivano sul mercato italiano a seguito dell’accordo di distribuzione, il primo nel nostro Paese, di V-Valley con il vendor californiano. System Integrator, Var e service provider avranno così un riferimento nazionale per l’approvvigionamento dell’intera gamma di soluzioni per la sicurezza del cloud e dei servizi annessi offerti da V-Valley, il distributore a valore del Gruppo Esprinet.

Servizi Web coperti dalla cloud security

L’offerta Netskope Security Cloud assicura alle aziende la protezione in tempo reale dei propri dati e la sicurezza per l’accesso ai servizi residenti in cloud, per il collegamento ai siti Internet e alle app indipendentemente dal luogo e dal dispositivo utilizzato per l’accesso. La sicurezza garantita da Netskope si basa sulla conoscenza delle API dei servizi cloud, e trova un giusto compromesso ed equilibrio tra l’alto livello di protezione garantito e la velocità, evitando che la sicurezza possa essere di intralcio ai processi di innovazione digitale delle aziende.

La cloud security supportata dai servizi al canale di V-Valley

A supporto dei rivenditori, system integrator e provider interessati all’offerta Netskope, V-Valley mette a disposizione le proprie competenze tecniche e commerciali, attivandosi sia nel recruiting delle realtà più adatte allo sviluppo del mercato di Netskope in Italia, sia impegnandosi nella formazione del canale dei reseller. Per favorire le opportunità di business dei propri rivenditori, il distributore mette inoltre a disposizione le proprie risorse pre e post-sales e di marketing, oltre al proprio marketplace, che si sta rapidamente arricchendo di soluzioni complementari e sinergiche a completamento e a corredo dell’offerta Netskope.