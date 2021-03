Vaccini anti covid-19, sciacalli o truffatori li vendono online Kaspersky denuncia l'esistenza di annunci che propongono su Darknet l'acquisto di dosi dei vaccini Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Moderna, non è chiaro se autentiche o fasulle. Pubblicato il 05 marzo 2021 da Redazione

Mentre le somministrazioni di vaccini anti covid-19 in Italia procedono a rilento, i criminali informatici hanno già iniziato a sfruttare le giustificate ansie della gente comune vendendo a caro prezzo nel dark Web presunte dosi dei vaccini di Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Moderna, nonché di altri ancora non certificati. La scoperta è opera dei ricercatori di Kaspersky, che hanno esaminato una quindicina di marketplace illegali presenti su Darknet.

I vaccini o presunti tali vengono proposti a prezzi variabili tra i 200 e i 1.200 dollari a dose, con un costo medio di 500 dollari. Gli accordi fra acquirenti e venditori (per lo più basati in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) avvengono tramite applicazioni di messaggistica crittografate, come Wickr e Telegram, mentre i pagamenti vengono richiesti sotto forma di criptovaluta e principalmente in Bitcoin, così da risultare difficilmente tracciabili.

Gli annunci sono spesso corredati di fotografie dei flaconi e dei bugiardini, ma questo chiaramente non è una garanzia di autenticità. In realtà non è possibile escludere a priori che, almeno in qualche caso, si tratti di vaccini reali, “fuoriusciti” dalla catena di fornitura o avanzati dalle strutture sanitarie perché non somministrati. Kaspersky ammette che, in base alle informazioni raccolte, non è possibile determinare quanti degli annunci di vendita siano una vera e propria truffa e quanti semplice sciacallaggio. In ogni caso, tralasciando tutte le implicazioni etiche del caso, lasciarsi accalappiare da uno di questi annuncci non sarebbe una buona idea perché non avremmo mai la certezza di essere stati davvero immunizzati, con un farmaco autentico e somministrato nella maniera corretta.

Due degli annunci scoperti da Kaspersky