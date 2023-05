Validazione e gestione rischi, Exclusive Networks propone Cymulate Il distributore veicolerà nel canale Emea le soluzioni di Cymulate per la validazione del rischio di cybersecurity e la gestione dell'esposizione alle minacce. Pubblicato il 12 maggio 2023 da Redazione

La cybersicurezza è un’area tecnologica sempre più complessa e ricca di specializzazioni. Cymulate, società fondata nel 2016 da esperti di intelligence e ricercatori informatici israeliani, si occupa di soluzioni per la validazione dei rischi di cybersecurity e la gestione dell'esposizione alle minacce, e da oggi le sue proposte sono disponibili nella regione Emea attraverso Exclusive Networks. Il distributore e l’azienda israeliana (che oggi conta all’ufficio di Tel Aviv conta sette sedi su cinque continenti) hanno firmato un accordo valido su tutta la regione Emea e in Asia Pacifico.



Cymulate ha completato lo scorso settembre un round di finanziamento di Serie D da 70 milioni di dollari e ora investendo per ampliare le proprie operazioni di canale nei mercati internazionali. Exclusive Network, primo distributore a firmare con l’azienda un accordo multi-regionale, si è impegnato a favorire l'affermazione di Cymulate nel canale con attività di reclutamento, sviluppo e abilitazione dei partner.



La tecnologia di Cymulate fornisce valutazioni del rischio automatizzate e basate su informazioni di threat intelligence e sul framework Mitre Att&ck; su questa base le aziende clienti possono comprendere il proprio livello di maturità di sicurezza informatica e gestire i punti deboli. La piattaforma si integra con sistemi di rilevamento e risposta estesi (Extended Detection and Response, Xdr) e con sistemi di orchestrazione, automazione e risposta (Security Orchestration, Automation and Response, Soar) di terze parti. Inoltre Cymulate propone un framework aperto per la creazione e l'automazione di esercizi di teaming rosso e viola (simulazioni di attacchi e tecniche difensive) calati nello specifico contesto.



“Oggi più che mai è imperativo per le organizzazioni avere piena visibilità sull'intera cyber kill chain per proteggere gli ambienti IT e cloud e salvaguardare i dati critici dagli attacchi", ha commentato Denis Ferrand-Ajchenbaum, senior vice president Global Business Development and Ecosystems di Exclusive Networks. “Siamo entusiasti di aggiungere Cymulate al nostro portafoglio e di introdurli nel nostro ecosistema di partner in Apac ed Emea. Poiché la piattaforma Cymulate si integra perfettamente con una serie di soluzioni dei nostri fornitori di sicurezza esistenti, inclusi i sistemi Xdr e Soar, i partner saranno in grado di generare opportunità di vendita incrociata tra i clienti esistenti per ottenere maggiori ricavi”.



“Siamo lieti di collaborare con Exclusive Networks in Emea e Apac in un momento storico in cui stiamo espandendo le nostre operazioni di canale a livello globale e accelerando il nostro go-to-market", ha detto Sam Murdoch, vicepresidente vendite Emea e Apac di Cymulate. “La profonda competenza in materia di sicurezza informatica, la forte presenza sul mercato e l'ecosistema di partner specializzati di Exclusive Networks ne fanno un partner ideale per noi in questa nostra fase di crescita a livello internazionale. Inoltre, ci sono forti sinergie tra il portafoglio di sicurezza informatica di Exclusive Networks e l'ecosistema di partner tecnologici di Cymulate, e non vediamo l'ora di sfruttarle per il successo reciproco”.