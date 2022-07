Vectra AI è vendor di riferimento per la sicurezza del cloud Aws In virtù dell’esperienza maturata, la società di sicurezza informatica californiana è diventata un Aws Security Competency Partner. Pubblicato il 01 luglio 2022 da Redazione

Qual è la migliore soluzione di cybersicurezza per proteggere i dati, le applicazioni e i processi che risiedono nel cloud di Amazon Web Services (Aws)? Quello che possiamo dire è che la californiana Vectra AI, specializzata in rilevamento e risposta alle minacce, può ora fregiarsi del titolo di Aws Security Competency Partner. Un riconoscimento che, a detta di Vectra AI, attesta la sua esperienza, la competenza tecnica e i successi già ottenuti con i clienti nella protezione degli ambienti Aws.



Nelle parole di Vectra AI, è stato necessario passare “attraverso un rigoroso processo di qualificazione, basato su referenze e feedback dei clienti”. Il titolo di Security Competency Partner fa entrare l’azienda anche nella lista dei membri dell’Aws Partner Network. Per farne parte è necessario sia possedere una profonda esperienza su Amazon Web Services sia fornire soluzioni direttamente su Aws.

“Diventare un Aws Security Competency Partner è un traguardo entusiasmante per Vectra e per molti dei nostri clienti che utilizzano Aws come una componente fondamentale delle loro attività quotidiane”, ha commentato Michael Porat, senior vice president of corporate and business development di Vectra AI. “Risolvere le sfide di rilevamento e risposta alle minacce per i nostri clienti è una priorità assoluta e questo riconoscimento convalida ulteriormente la nostra capacità di farlo nel cloud e ovunque le organizzazioni scelgano di configurare i propri ambienti”.



Una testimonianza è quella di Municipal Property Assessment Corporation (Mpac), ente pubblico che fornisce valutazioni su oltre cinque milioni di proprietà in Ontario. “Siamo uno shop Aws”, ha raccontato Mirza Baig, responsabile della sicurezza IT di Mpac. “Utilizzando il Virtual Private Cloud (Vpc) traffic mirroring di Aws, Vectra ci offre piena visibilità sulle nostre istanze basate su Nitro. La piattaforma Vectra si integra con il traffic mirroring di Vpc per monitorare tutto il traffico dell’infrastruttura-as-a-service. Funziona anche con Aws Security Hub per pubblicare i rilevamenti operati da Vectra come risultati nell’hub, consentendo ai team di sicurezza di correlare gli attacchi rilevati da Vectra con altre fonti di dati per velocizzare la ricerca delle minacce e le indagini sugli incidenti”.

“Il conseguimento della AWS Security Competency dimostra tutta l’esperienza tecnica di Vectra e la sua capacità di aiutare i clienti a rendere più sicuro il proprio viaggio attraverso le diverse fasi dell’adozione del cloud, dalla migrazione alla gestione quotidiana”, ha dichiarato Dudi Matot, Security Segment Lead di AWS.