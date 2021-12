Veeam al punto di svolta, dopo 15 anni un nuovo Ceo Anand Eswaran (Microsoft, RingCentral) è il nuovo chief executive officer dell’azienda specializzata in backup e disaster recovery. Che ora guarda alla possibilità di quotarsi in Borsa. Pubblicato il 16 dicembre 2021 da Redazione

Dopo 15 anni sotto la guida di Bill Largent, Veeam inaugura un nuovo corso: d’ora in poi sarà guidata da Anand Eswaran, manager che fa il suo ingresso in azienda per ricoprire il ruolo più elevato, quello di chief executive officer. Largent resta comunque in Veeam conservando la poltrona di presidente del Consiglio di Amministrazione. Sotto la sua guida, la società è cresciuta nel mercato delle soluzioni per il backup e il disaster recovery, fino a superare (quest’anno) la soglia del miliardo di dollari di ricavi ricorrenti annuali e quella dei 400mila clienti.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto ad Anand come nuovo Ceo di Veeam”, ha dichiarato Bill Largent. “Anand porta una vasta esperienza nello sviluppo di nuovi modelli di business, nell'esecuzione dell'espansione del mercato e nella guida della crescita con una cultura inclusiva basata sullo scopo e incentrata sulle persone. Avere a bordo una persona con la sua esperienza ci permetterà di entrare in una nuova fase di successo, accelerando ulteriormente nel cloud e valutando l'opportunità per Veeam di quotarsi, in futuro, in Borsa".

Nella carriera di Eswaran figurano aziende protagoniste del panorama tecnologico, come Hewlett Packard, Sap, Microsoft e - da ultimo - RingCentral. Per la società di soluzioni di fonia e comunicazione è stato presidente e chief operating officer, contribuendo alla forte crescita di fatturato (+39%) dell’ultimo anno. Prima dell'esperienza in RingCentral, Eswaran è stato responsabile, a livello globale, delle attività Enterprise Commercial e Public Sector di Microsoft.

"Veeam è un'azienda unica che sta crescendo molto più velocemente del mercato”, ha dichiarato il nuovo Ceo. “Sono lieto di entrare a far parte di un team così talentuoso in un momento del suo percorso così entusiasmante. I dati stanno esplodendo e sono diventati una delle risorse più importanti per qualsiasi azienda. Come tali, la gestione, la sicurezza e la protezione dei dati sono fondamentali per il modo in cui le aziende operano oggi, e la mancanza di una strategia solida può rivelarsi disastrosa. Veeam ha un'opportunità unica di crescita poiché si trova al centro dell'ecosistema dei dati, e offre la più solida protezione contro i ransomware e salvaguardia dei dati ovunque essi risiedano".