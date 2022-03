Vendite di smartphone, il sorpasso del 5G è finalmente arrivato In base ai dati di Counterpoint Research, il 51% dei telefoni smart venduti a gennaio di quest’anno è un modello dotato di modem 5G. Pubblicato il 17 marzo 2022 da Redazione

C’è voluto qualche anno, ma gli smartphone 5G stanno finalmente diventando l’opzione più diffusa. Era il 2019 quando i primi modelli dotati di modem 5G, rigorosamente di fascia alta, vedevano la luce sul mercato, riservati ai pochi disposti a spendere cifre importanti e alle nazioni in cui gli operatori telco già avevano attivato abbonamenti 5G. Oggi questa tecnologia è offerta da tutti i principali marchi di telefonia, tant'è che nel mese di gennaio 2022 è avvenuto finalmente il sorpasso: il 51% degli smartphone venduti è un modello 5G, stando ai dati di Counterpoint Research.

Questo si deve sia alla spinta degli operatori telco sia all’ampia offerta di telefoni 5G proposti sul mercato a prezzi competitivi. Grazie ai chip di MediaTek e Qualcomm immessi nella supply chain, i telefoni 5G sono ormai entrati nella fascia di prezzo medio-alta (compresa tra 250 e 400 dollari) e sconfineranno presto in quella dei 150-250 dollari.

Sotto al dato globale del 51% si nascondono disparità geografiche anche notevoli. Counterpoint sottolinea che Cina, Nord America ed Europa Occidentale sono i principali motori della crescita di penetrazione del 5G ed è in particolare la Repubblica Popolare a fare da traino. In Cina, infatti, a gennaio di quest’anno le vendite di modelli 5G hanno rappresentato l’84% delle vendite totali di smartphone. In Nord America, invece, il tasso di penetrazione del 5G sul totale delle vendite di smartphone mensili ha toccato il 73% a gennaio, in Europa Occidentale il 76%.

In queste due regioni geografiche gli iPhone di Apple hanno rappresentato, rispettivamente, il 70% e il 50% delle vendite. E chissà che dopo il recente annuncio del primo iPhone SE 5G queste percentuali non possano crescere nei mesi a venire. In ogni caso, secondo gli analisti di Counterpoint, Nord America ed Europa Occidentale continueranno a contribuire “in modo sostanziale” al mercato degli smartphone 5G, perché qui c’è una “domanda enorme” di aggiornamento tra i possessori di telefoni Apple ancora limitati al 4G. Considerando che i ciclo di acquisto è di circa quattro anni, molti consumatori oggi sono “pronti per un nuovo dispositivo dopo anni di fedeltà ai loro vecchi iPhone”.