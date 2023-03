Verizon si prepara al futuro con nuovi vertici aziendali Sowmyanarayan Sampath e Kyle Malady guideranno rispettivamente il Consumer Group e il Business Group dell’azienda. Joe Russo diventa president of Global Networks & Technology. Pubblicato il 14 marzo 2023 da Redazione

Cambiamenti ai vertici di Verizon. Il colosso delle telecomunicazioni si prepara, con nuove nomine, a definire i suoi prossimi piani di crescita. Sowmyanarayan Sampath e Kyle Malady guideranno rispettivamente il Consumer Group e il Business Group dell’azienda, mentre Joe Russo diventa president of Global Networks & Technology. L’attuale chief financial officer, Matt Ellis, lascerà Verizon a maggio.

“Le novità introdotte a livello manageriale ci consentiranno di valorizzare la prossima generazione di leader, mentre rimaniamo focalizzati sullo sviluppo futuro di Verizon”, ha detto il presidente e amministratore delegato, Hans Vestberg. “Si tratta di una tappa significativa nel processo di trasformazione in atto, intrapreso quattro anni fa, per essere la prima scelta dei clienti nel settore delle tecnologie di comunicazione. Stiamo potenziando le nostre performance sfruttando la forza della nostra rete, aumentando la responsabilità e rafforzando le capacità competitive di Verizon".



Sowmyanarayan Sampath, già a capo della divisione Business Group, è stato nominato executive vice president e Ceo del Verizon Consumer Group (Vcg). Potrà far valere una consolidata esperienza nel settore delle telecomunicazioni e un percorso professionale che, fa sapere l’azienda, “si inseriscono non solo nella trasformazione del modello operativo di Vcg”. Tra gli obiettivi del manager, quello di favorire uno sviluppo aziendale “rigoroso sul piano finanziario, ma anche in chiave agile e customer-first”.

Al posto di Sampath, per guidare la divisione Verizon Business Group (Vbg) in qualità di executive vice president e Ceo è stato scelto Kyle Malady, finora a capo del Global Networks & Technology. Nel suo nuovo ruolo, Malady continuerà a sviluppare i programmi di efficienza wireline di Vbg e farà leva sul momento di slancio delle tecnologie wireless.

Nel ruolo di executive vice president e president of Global Networks and Technology, lasciato vacante da Malady, subentra Joe Russo, attualmente senior vice president e chief network officer. Il suo compito sarà quello di favorire il miglioramento continuo della rete di Verizon, della sua efficienza e dei servizi 5G veicolati.



“Uno dei nostri punti di forza in Verizon è lo spessore dei nostri leader aziendali”, ha proseguito Vestberg, “e l'ampiezza delle competenze che mettono a disposizione. Sampath, Kyle e Joe sono veterani di lunga data in Verizon. Sono fiducioso che posizioneranno al meglio l’azienda determinando una nuova era di crescita in termini di clienti”.

Nei nuovi ruoli, i dirigenti riportano direttamente a presidente e amministratore delegato, Hans Vestberg (nella foto)

Dopo aver ricoperto il ruolo di executive vice president e direttore finanziario dal 2016 in avanti e dopo dieci anni trascorsi in Verizon, Matt Ellis lascerà l’azienda all’inizio di maggio. Al suo posto Tony Skiadas, attuale senior vice president e controller di Verizon, che sarà a sua volta sostituito in questo ruolo da Mary-Lee Stillwell (attualmente vice president of accounting and external reporting. Presente in 150 mercati, nel 2022 Verizon ha fatturato 136,8 miliardi di dollari e ha continuato a espandere la propria offerta di 5G Ultra Wideband, attualmente disponibile per oltre 200 milioni di residenti in Nordamerica.