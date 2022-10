Vertiv rinnova il portale per i partner e migliora gli incentivi Novità per i distributori e i reseller iscritti al Vertiv Partner Program e al Vertiv Incentive Program, fra cui un negozio online per il riscatto dei punti bonus. Pubblicato il 20 ottobre 2022 da Redazione

Vertiv si rivolge al canale con alcune novità che riguardano sia il programma partner sia il programma di incentivi (Vertiv Partner Program e Vertiv Incentive Program, rispettivamente), attivi in alcuni Paesi selezionati dell’area Emea. Il portale dedicato ai reseller e ai distributori è stato rinnovato e potenziato: presenta ora una struttura più intuitiva e di facile utilizzo, raggruppando tutte le risorse di cui i partner oggi hanno bisogno per interagire con il team di Vertiv, per accumulare punti e ottenere sconti.

Da una dashboard personalizzata ciascuna azienda partner può nella controllare i punti bonus acquisiti, visionare gli incentivi offerti e ottenere premi. Inoltre l’Incentive Program è stato ampliato con la creazione di un negozio virtuale in cui i reseller possono riscattare i punti bonus accumulati scegliendo tra una vasta gamma di voucher, spendibili sia in punti vendita fisici sia online.

Altra novità è l’introduzione di cinque tipi di incentivi (Start Bonus, Everyday Sales, Cross Sell, Frequency e Spotlight) che prevedono un incremento del numero di punti assegnati su base mensile.

“La rete di partner, distributori e reseller è di primaria importanza per il nostro business”, ha dichiarato Enrico Sitta, Emea channel sales director di Vertiv, “poiché garantisce i servizi, le soluzioni e le competenze di cui hanno bisogno i nostri clienti. Ci impegniamo costantemente a garantire che il nostro partner program rimanga ai vertici del settore, continuando a stimolare e premiare i nostri partner più qualificati per l’ottimo contributo che forniscono”.

Enrico Sitta, Emea channel sales director di Vertiv

“In qualità di partner platinum di lunga data, nel corso degli anni abbiamo beneficiato dei continui investimenti di Vertiv nel proprio partner program e nei confronti dei partner di canale”, ha detto Paul Gohil, managing director di Collaborate IT, società britannica che commercializza sistemi di gestione termica, Ups, rack enclosure e altri sistemi per data center. “Gli ultimi miglioramenti testimoniano ulteriormente l’impegno di Vertiv e siamo entusiasti delle nuove opportunità che arriveranno”.