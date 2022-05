Vicente Chiralt guida il marketing nella regione Emea di Vertiv La società fornitrice di Ups e altre soluzioni per data center ha nominato un nuovo vice president marketing per la regione Europa, Medio Oriente e Africa. Pubblicato il 03 maggio 2022 da Redazione

Un nuovo volto rappresenta il marketing di Vertiv in Europa e nella restante regione Emea ( (Europa, Medio Oriente e Africa): è Vicente Chiralt, manager esperto di marketing, vendite e comunicazione, che è in azienda da più di quattro anni. La sua è una promozione dal ruolo di senior director, field marketing & channel marketing a quello di vicepresidente del marketing per la regione Emea.

Prima di entrare in Vertiv, Chiralt ha lavorato per un altro colosso tecnologico specializzato in sistemi di continuità energetica (Ups), gestione termica, sistemi rack e altre soluzioni per data center e infrastrutture critiche, ovvero Schneider Electric. Per quest’azienda ha ricoperto per sette anni ruoli afferenti al marketing e alla comunicazione, e prima ancora nel suo curriculum c’è un’esperienza decennale in Apc, una società controllata di Schneider Electric.

Durante i suoi quattro anni in Vertiv, il manager si è occupato di guidare i programmi di demand generation, lo sviluppo del canale e il rafforzamento della brand awareness. Ora, nel suo nuovo ruolo, sarà a capo di tutti i team di marketing nella regione Emea, occupandosi di sviluppare “strategie e piani focalizzati sui clienti, sulla creazione di valore e sull'eccellenza operativa”, fa sapere l’ufficio stampa di Vertiv..

"Siamo in un momento unico per il nostro settore, che ricopre un ruolo fondamentale nel processo di digitalizzazione della società", ha dichiarato Chiralt. "Sono lieto di assumermi questa responsabilità e di lavorare con il mio team per migliorare ulteriormente la nostra posizione di leadership in questa era tecnologica".