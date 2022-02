Videocomunicazioni, Trond Johannessen è Ceo di Pexip La società titolare di una piattaforma di integrazione per le Ucc ha scelto il suo nuovo amministratore delegato. Pubblicato il 09 febbraio 2022 da Redazione

Nuovo amministratore delegato per Pexip, società norvegese che sviluppa una piattaforma di integrazione per le Ucc (Unified Communication and Collaboration) attualmente veicolata da 300 partner di canale. L’azienda si è recentemente allargata con l’acquisizione di Skedify, titolare di un sistema di customer engagement che dialoga con i Crm. Ora, per guidare la nuova fase di crescita di Pexip, il consiglio di amministrazione ha nominato Trond K. Johannessen nel ruolo di chief executive officer. Il manager, scelto in seguito a un “esteso processo di selezione a livello internazionale”, fa sapere l’azienda, entrerà in carica a maggio.

Fino ad allora Øystein Hem, attualmente Ceo ad interim e Cfo, continuerà a guidare l’azienda per poi conservare il ruolo di direttore finanziario anche dopo l’insediamento del nuovo amministratore delegato. Trond Johannessen è attualmente Ceo di Embron Group, società che fornisce servizi tecnologici, di consuenza e di ricerca&sviluppo: grazie al suo lavoro, ha raddoppiato il fatturato e aumentato di cinque volte gli utili.



In precedenza Johannessen è stato Ceo della consociata Embron di Hatteland Technology. In 25 anni di carriera ha, inoltre, ricoperto ruoli di responsabilità in Tomra e come consulente partner di McKinsey & Co. Il manager ha anche una vasta esperienza nei consigli di amministrazione ed è attualmente presidente del Cda di Webstep Asa, società di consulenza IT quotata in Borsa.

"Il settore delle videocomunicazioni sta entrando in una nuova era”, ha commentato Michel Sagen, presidente del Consiglio di Amministrazione di Pexip. “Abbiamo assistito all’avvento di una nuova economia che ha visto estendersi l’utilizzo del video al di là del campo delle riunioni per abbracciare un’ampia gamma di applicazioni in tutti i settori. Il Consiglio di Amministrazione è convinto che Trond sia il candidato ideale per guidare Pexip in una nuova fase di crescita e sviluppo nel mercato delle videoconferenze. I risultati di Trond nel far crescere e commercializzare tecnologie complesse nei mercati globali, nel corso degli anni sono stati davvero notevoli. Siamo certi che la sua eccezionale esperienza nel mondo del business globale lo renda la persona adatta a guidare Pexip in una crescita costante e redditizia negli anni a venire”.