Virtual desktop infrastructure “chiavi in mano” con Praim Grazie all’integrazione del software Uds Enterprise di Virtual Cable, Praim può offrire una soluzione pronta all’uso per la virtualizzazione desktop. Pubblicato il 18 maggio 2021 da Redazione

C’è più che mai bisogno di soluzioni smart e flessibili per il lavoro, e Praim, azienda specializza in thin client e zero client, segue la tendenza annunciando una nuova alleanza tecnologica con Virtual Cable. Quest’ultima è una software house spagnola che ha creato Uds Enterprise, un broker di connessione multipiattaforma per la distribuzione e gestione di applicazioni. Più precisamente, Uds Enterprise permette di distribuire e gestire in modo automatico, sicuro e centralizzato l'intero ciclo di vita dei desktop e delle applicazioni virtuali Windows e Linux. Consente, inoltre, l'accesso remoto a dispositivi fisici e virtuali.

Grazie all’accordo con Virtual Cable, Uds Enterprise è stato integrato all’interno della soluzione software Praim Agile per la virtualizzazione e gestione delle postazioni di lavoro. Questa integrazione permetterà agli utenti di Praim Agile di avere un accesso facile, veloce e sicuro alle risorse su tutti i tipi di infrastrutture virtualizzate, ai desktop virtuali, alle applicazioni e ai dispositivi accessibili da remoto. Grazie a Usd Enterprise, questo accesso è indipendente dall’endpoint usato. Il client fornisce all’utente finale un’esperienza “trasparente” e senza interruzioni, mentre i responsabili IT possono usare la console di gestione centralizzata Praim ThinMan per definire, catturare e distribuire la configurazione degli endpoint in modo veloce, automatizzato e scalabile.

L'accordo fra Praim e Virtual Cable comporterà “una stretta collaborazione tra i dipartimenti tecnico, commerciale e marketing delle due aziende, per la creazione di soluzioni in costante aggiornamento”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Praim. “Credo che l'integrazione tra Uds Enterprise e Praim sia un valore importante per i nostri clienti, in quanto l'unione delle due tecnologie permetterà flessibilità e controllo di tutto il data center, a partire dai punti d'accesso fino alla gestione delle macchine virtuali", ha commentato il chief technology officer, Nicola Manica.

La partnership tecnologica “permetterà ai nostri clienti di accedere ai loro desktop virtuali, applicazioni e persino computer da qualsiasi luogo e attraverso endpoint altamente affidabili”, ha aggiunto Félix Casado, Ceo di Virtual Cable. “I dispositivi Uds Enterprise e Praim costituiscono una solida soluzione VDI chiavi in mano, completamente preconfigurata e pronta per l'uso. Una soluzione veloce, facile da usare e sicura, adatta a qualsiasi settore e perfetta per gli utenti che lavorano in mobilità, in un momento in cui il lavoro a distanza e l'eLearning sono diventati la norma".