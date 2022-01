Visibilità e contesto migliorano il servizio e il DevOps mainframe Nuovi aggiornamenti e integrazioni tra Bmc Ami (Automated Mainframe Intelligence) e Bmc Compuware garantiscono maggiore visibilità sulle minacce e sui problemi di servizio. Pubblicato il 12 gennaio 2022 da Redazione

Per migliorare il funzionamento di applicazioni e servizi mainframe, per potenziare la sicurezza e per velocizzare la distribuzione del software sono essenziali due elementi: una completa visibilità su ciò che accade (che deve poter essere trasversale alle diverse piattaforme) e gli insight contestuali, che a quei dati danno significato. Sono proprio questi due elementi le novità annunciate da Bmc per due delle proprie soluzioni, ovvero Bmc Ami (Automated Mainframe Intelligence) e Bmc Compuware. La visibilità cross-platform e le informazioni di contesto, ha spiegato Bmc, migliorano la qualità del servizio e accelerano l'adozione di DevOps mainframe.



La soluzione Bmc Helix Discovery ora mappa e visualizza automaticamente le dipendenze di servizio tra mainframe e ambienti distribuiti, e lo fa usando i dettagli della connessione di rete dell'applicazione inviati da Ami Ops. Grazie a questa mappatura diventa possibile assegnare diverse priorità ai problemi riscontrati, in base al possibile impatto sulle attività aziendali. Le funzioni aggiuntive di visibilità e contesto cross-piattaforma aiutano a risolvere più rapidamente i problemi del servizio e a migliorarne la qualità.



“I nostri clienti mainframe ci dicono che il miglioramento della qualità del servizio è il loro obiettivo più importante”, ha dichiarato John McKenny, senior vice president e general manager, Intelligent Z Optimization e Transformation di Bmc. "Le nuove funzionalità che abbiamo annunciato oggi, che sono parte della 29esima release trimestrale del nostro team, li avvicinano sempre più alla visibilità e agli insight di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale del mainframe".

Altre novità sono l’integrazione di Bmc Ami Ops con Splunk e l'integrazione con Bmc Ami Security: insieme, questi due elementi consentono ai clienti di visualizzare un'ampia raccolta di dati arricchiti, relativi a sicurezza, operazioni e performance dei servizi. Attraverso tale visibilità, condivisa tra le diverse applicazioni di Bmc, i team di sicurezza possono rilevare tempestivamente le minacce che davvero meritano attenzione.“Il mainframe continua a svolgere un ruolo importante nel futuro del business digitale", ha affermato Chris Steffen, research director, security e risk management di Enterprise Management Associates. "Ma per soddisfare le crescenti esigenze digitali e offrire una customer experience di massima qualità, i team di sviluppo e operation devono essere in grado di avere visibilità dei problemi per dare la priorità a quelli che incidono sui servizi critici e migliorare continuamente il ciclo di distribuzione del software. Una topologia che include il mainframe e metriche attuabili di sviluppo software offrono ai team le informazioni per prendere decisioni basate sui fatti".

Sempre nell’ambito della sicurezza, un annuncio è l’aggiornamento di Bmc Ami Security con una funzione che permette di proteggere utenti e credenziali privilegiati tramite i loro External Security Manager preferiti sul mainframe. In questo modo gli addetti alla sicurezza possono vedere in tempo reale chi accede al sistema operativo z/OS, quando e come vi accede.

Oltre che per migliorare le operazioni di sicurezza e la qualità del servizio, le novità di Bmc possono servire anche a velocizzare le attività di sviluppo e distribuzione del software. Spesso, fa notare Bmc, i responsabili del team di sviluppo non conoscono i dettagli di ciò che fanno i singoli sviluppatori, le modalità e i perché delle loro decisioni. Un problema che Bmc Compuware zAdviser risolve offrendo - ed è la prima soluzione di questo genere a farlo - analytics per DevOps su codice mainframe. Questa è, inoltre, l'unica soluzione che acquisisce dati sul modo in cui viene creato il codice e su quali caratteristiche e funzioni vengano attivare durante le diverse fasi del ciclo di vita dello sviluppo del software.

Con gli analytics di Bmc Compuware zAdviser e i nuovi indicatori Kpi dashboard per Ispw, Topaz e Topaz Total Test, i team di sviluppo possono ottimizzare l’esperienza d’uso attraverso nuove metriche key performance indicator. Queste metriche garantiscono anche la visibilità e le informazioni utili per ridurre i difetti del software e per accelerarne la distribuzione.



A margine di questi annunci, Bmc ha fatto sapere di aver lanciato un nuovo programma di formazione e certificazione per clienti e partner mainframe: vi sono inclusi corsi di autoapprendimento gratuiti e in abbonamento, e-book e webinar sulle soluzioni Bmc Ami, Bmc Compuware e Control-M per z/OS, nonché sulla piattaforma e infrastruttura mainframe. Nuovi corsi e certificazioni vengono pubblicati mensilmente.