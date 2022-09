Vmware aiuta i partner ad andare verso il Software as-a-Service Il rinnovato programma Vmware Partner Connect prevede percorsi “flessibili” che aiutano gli affiliati a spostarsi verso modelli di vendita SaaS e in abbonamento. Pubblicato il 28 settembre 2022 da Redazione

Vmware rinnova il proprio programma dedicato ai partner, con l’intento di offrire migliori opportunità di guadagno e di aiutare gli operatori del canale Ict a transitare verso un modello di vendita basato sui servizi, sul Software as-a-Service (SaaS) e sulle soluzioni. Il Vmware Partner Connect, stando alle promesse, aiuterà i partner a “offrire prestazioni di livello alto nell’immediato, e nel mentre essere in grado di portare avanti una trasformazione per il futuro”, ha spiegato l’azienda. Il programma, quindi, offre agli affiliati un “percorso flessibile” per supportare il loto go to market, accelerare la crescita e premiarli per i risultati raggiunti.



Secondo il punto di osservazione di Vmware, gli operatori di canale che ottengono le migliori performance economiche oggi come oggi sono quelli che puntano sui servizi, siano essi tipo cloud, managed services o servizi professionali, o tutte queste cose. Per questi partner più performanti della media, l’80% del giro d’affari deriva proprio da queste attività. "Per guidare l’evoluzione del Partner Connect e aiutare i partner a raggiungere i loro obiettivi nell’immediato e prepararsi per il futuro, VMware ha applicato le conoscenze che ha acquisito nel tempo da migliaia di loro”, ha dichiarato Tracy-Ann Palmer, vicepresidente Partner Experience, Programs and Investments dell’azienda. “Vmware si trova nella posizione ideale per aiutare i partner a cogliere le incredibili e sempre crescenti opportunità del multi-cloud”.

“Ora”, ha proseguito Palmer, “abbiamo a disposizione un programma unificato, più flessibile ed efficiente, con percorsi più semplici e un maggior numero di strumenti che aiutano a gestire il business Vmware dei nostri partner. Stiamo ottimizzando gli incentivi e i programmi per aiutarli a portare le loro attività SaaS e di sottoscrizione a un altro livello e capitalizzare i modelli di business ed economici incentrati sul cloud".

Il rinnovato programma prevede un nuovo sistema di punteggio flessibile per gli scatti di livello e introduce un’ulteriore categoria, quella dei partner “Pinnacle”, i quali godono di ancora maggiori vantaggi finanziari e di coinvolgimento attivo di Vmware (per esempio con la copertura di account gestiti, lo sviluppo di piani aziendali congiunti e l'accesso a programmi Big Bet). I partner saranno premiati “per le diverse modalità con cui realizzano valore, sia dal punto di vista delle performance sia delle capacità”, ha spiegato Vmware.

Debuttano, poi, maggiori possibilità di automazione e funzionalità self-service, come una nuova dashboard che permette di tenere traccia del posizionamento all’interno del programma partner, dei progressi, degli incentivi ottenuti, delle competenze raggiunte e di altre informazioni utili. Altra novità è il fatto che ora sono racchiusi in un unico programma quattro diversi modelli di business: Solution Services, Solution Builder, Cloud Solution Provider e Solution Reseller. Si crea quindi per i partner un “framework flessibile e collaborativo”.

Per quanto riguarda la citata trasformazione verso un modello centrato su SaaS, servizi e soluzioni, è ora disponibile una nuova specializzazione chiamata Partner-Led Customer Success, che prevede tre opzioni per sviluppare la practice Customer Success (creazione autonoma, collaborazione con Vmware o rivendita di Vmware Success 360). Altra novità si chiama Go-To-Market Play System ed è un’offerta che prevede soluzioni definite con abilitazione e incentivi unificati, oltre a strumenti di digital marketing. Vmware ha anche annunciato di voler rendere più “accessibile” il proprio programma Ignite, allineandolo con il Go-To-Market Play System e con le iniziative basate sui servizi dei partner stessi.

La carrellata degli annunci si chiude con Ecosystem Solutions Partner Studio, una duplice piattaforma composta dal Solutions Lab (framework che aiuta i partner a offrire soluzioni differenziate, replicabili e personalizzate) e dal Solutions Hub (piattaforma digitale self-service integrata che semplifica la creazione di contenuti, l'orchestrazione e il processo di go-to-market per le soluzioni dei partner).