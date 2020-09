VMware ed Equinix lavorano insieme per la trasformazione digitale Come frutto della partnership, l’Sd-Wan Edge verrà offerto come un virtual network function (Vnf) su Network Edge. VMware anche sta estendendo la propria presenza nei data center International Business Exchange (Ibx) di Equinix in America, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente. Pubblicato il 22 settembre 2020 da Redazione

A mano a mano che le aziende di tutto il mondo perseguono iniziative di trasformazione digitale, per raggiungere i loro obiettivi adottano sempre più modelli e servizi in stile cloud. Con dipendenti e clienti sparsi un po’ dovunque e diversi fornitori di cloud, c'è una sempre maggiore richiesta di reti aziendali più agili, flessibili e più facili da implementare e gestire. Per soddisfare queste esigenze in continua evoluzione, Equinix sta collaborando con VMware per offrire ad aziende, fornitori di servizi e partner, una soluzione di facile utilizzo che supporti in maniera adeguata i remote worker, riduca le interruzioni e garantisca la business continuity.

“Oggi in tutto il panorama IT si sta verificando un completo cambiamento architettonico guidato dalla trasformazione dei dati” spiega Bill Long, Senior Vice President, Product Management in Equinix. “Espandendo la nostra collaborazione con VMware, per fornire una nuova soluzione innovativa che abiliti la forza lavoro remota, riduca le interruzioni e consenta la business continuity, possiamo aiutare le aziende a implementare velocemente un'infrastruttura ‘digital ready’ per accelerare i loro sforzi di trasformazione digitale in qualsiasi parte del mondo”.

Nell’ambito di questa espansione, VMware offrirà il suo Sd-Wan Edge come un virtual network function (Vnf) su Network Edge di Equinix e sta inoltre estendendo la propria presenza nei data center International Business Exchange (Ibx) di Equinix in America, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente, per consentire una maggiore connettività ai clienti su scala globale.

La soluzione VMware Sd-Wan by VeloCloud, ora disponibile su Equinix Network Edge, è un servizio edge Sd-Wan virtuale di livello enterprise, che aiuta le aziende a gestire le proprie relazioni di peering diretto con i provider di servizi cloud di loro scelta tramite Equinix Cloud Exchange Fabric (Ecx Fabric) o Equinix Marketplace. Consente alle aziende di migliorare in pochi minuti le prestazioni delle applicazioni per gli utenti remoti e senza investimenti anticipati di capitale. Fornendo applicazioni site-to-edge veloci, ottimizzate e sicure tramite interconnessione privata, le organizzazioni possono implementare la soluzione per ottenere le prestazioni di rete coerenti e prevedibili necessarie per soddisfare le loro esigenze di business digitale.

"Siamo entusiasti di lavorare con Equinix per aiutare le aziende ad accelerare le loro iniziative di trasformazione digitale e offrire nuove funzionalità a livello globale all'interno delle strutture Ibx di Equinix”, afferma Sanjay Uppal, Senior Vice President & General Manager, VeloCloud Business Unit in VMware. “Con VMware Sd-Wan Edge, ora disponibile come servizio di rete virtuale su Network Edge di Equinix, aziende, partner e fornitori di servizi allo stesso modo potranno disporre di soluzioni di rete uniche e disponibili a livello globale ottimizzate per l'accesso intrinsecamente sicuro a qualsiasi cloud pubblico, privato o SaaS per utenti remoti e filiali”.