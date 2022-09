Vmware tra crescita dei ricavi e novità per la virtualizzazione Il fatturato dell’azienda sinonimo di virtualizzazione è cresciuto del 6% anno su anno nel secondo semestre. Presentate le nuove release di vSphere e vSan, oltre ad altre novità. Pubblicato il 02 settembre 2022 da Redazione

Vmware cresce su più binari e a più velocità. Nel complesso, nel secondo trimestre del 2022 (anno fiscale 2023) i ricavi della società recentemente diventata indipendente dal gruppo Dell Technologies sono aumentati del 6% anno su anno, per un totale di 3,34 miliardi di dollari. Più della classica vendita di licenze, a crescere è l’offerta di abbonamenti e Software as-a-Service (SaaS), che ha fatto un salto del 22% rispetto al secondo semestre del 2021 (anno fiscale 2022), per una cifra pari a 943 milioni di dollari.

Calano, invece, i numeri che descrivono la marginalità, ma a detta di Vmware la colpa va attribuita ad alcuni cambiamenti della normativa fiscale in vigore negli Stati Uniti. L'utile netto Gaap per il secondo trimestre è stato di 347 milioni di dollari, o 0,82 dollari per azione diluita, valori in calo del 16% rispetto ai numeri di un anno prima. Su calcolo non-Gaap, tuttavia, la contrazione si limita al 6%. Il reddito operativo GAAP trimestrale ammonta a 566 milioni di dollari, valore in crescita annua dell’8%.

"Siamo soddisfatti dei risultati del secondo trimestre”, ha dichiarato l’amministratore delegato, Raghu Raghuram. “Questa settimana, nel corso dell’evento Vmware Explore, abbiamo presentato importanti novità e sottolineato come stiamo aiutando i clienti a continuare il loro percorso di trasformazione digitale. Continuiamo nel nostro impegno ad aiutare le organizzazioni a sbloccare il pieno potenziale del multicloud".

Molte le novità annunciate nella conferenza appena svoltasi a San Francisco. La nuova e ottava release di vSphere, la piattaforma per la virtualizzazione di Vmware, supporta non soltanto le classiche Cpu e Gpu ma anche le Dpu (Data Processing Unit). La promessa di vSphere 8 è quella di migliorare le prestazioni dei carichi di lavoro virtualizzati, l'efficienza operativa e la produttività dell'IT, oltre ad accelerare l'innovazione per il DevOps.

Nell’ambito dello storage la novità è la versione numero 8 di vSan, ottimizzata per le infrastrutture iperconvergenti e per i dispositivi hardware più recenti. Anche in questo caso Vmware ha promesso miglioramenti di prestazioni ed efficienza (dello storage), oltre a un potenziamento della protezione dei dati. Altri annunci dei giorni scorsi sono l’arrivo, futuro, di un’architettura connessa al cloud per la gestione e l’operatività delle infrastrutture iperconvergenti (sarà presentata dalla VMware Cloud Foundation), l’aggiornamento della piattaforma per il calcolo edge (Edge Compute Stack 2, con nuovo supporto per i cluster di dimensioni ridotte), un progetto di trasformazione della piattaforma di virtualizzazione del networking VMware Nsx (Project Northstar) e un progetto teso a migliorare la gestione dei rischi e della compliance negli ambienti multicloud (Project Watch).