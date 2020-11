Vodafone Italia: zero emissioni di gas effetto serra entro il 2025 Un traguardo ambizioso, che batte di cinque anni gli obiettivi della capogruppo. Intanto la sua rete è già green, alimentata al 100% da fonti rinnovabili. Pubblicato il 24 novembre 2020 da Redazione

Vodafone Italia sposta l’asticella e anticipa, al 2025, il raggiungimento di emissioni zero di gas a effetto serra. La rete del provider è già “green”, alimentata al 100% tramite l’acquisto di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili certificate.

Vodafone Italia, per azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2025 - in anticipo di cinque anni rispetto agli obiettivi della capogruppo - continuerà il suo percorso di efficienza energetica, avvierà la sostituzione del proprio parco auto con auto ibride ed elettriche e sostituirà gas antincendio nei datacenter e sulle centrali telefoniche con gas inerti, che non rilasciano emissioni in atmosfera.

Il Gruppo Vodafone si impegna ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra (net zero) entro il 2040 e conferma che i propri obiettivi di riduzione di gas a effetto serra al 2030 sono stati approvati da Science Based Targets initiative, in linea con quelle necessarie a limitare l’aumento della temperatura a 1.5°C, il più ambizioso obiettivo stabilito dall’Accordo di Parigi.

L’azienda entro il 2030 si impegna ad azzerare le emissioni proprie di gas a effetto serra (Scope 1) e quelle da energia elettrica acquistata (Scope 2). Si impegna inoltre a dimezzare le emissioni da fonti terze riconducibili a Vodafone (Scope 3), che includono joint venture, supply chain, utilizzo dei device e prodotti venduti.