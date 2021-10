Volta Networks aggiunge capacità di automazione di rete per Ibm Resa nota solo ora un’operazione che Big Blue ha realizzato nello scorso luglio. Gli strumenti acquisiti entreranno in varie offerte, a cominciare da Cloud Pak for Network Automation. Pubblicato il 22 ottobre 2021 da Redazione

Approfittando della presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre (fatturato in stallo, ma crescita del 14% della componente cloud), Ibm ha reso nota anche l’acquisizione di Volta Networks, in realtà avvenuta nello scorso luglio. La società appena assorbita è stata fondata circa sei anni fa e propone una piattaforma di indirizzamento cloud che ha trovato interesse presso gli operatori delle telecomunicazioni, ai quali offre la possibilità di aggiungere router virtuali su hardware anche a basso costo.

Si aggiunge così un altro tassello all’offerta di automazione di rete di Ibm, raffinata dopo l’arrivo di Andrew Coward nel ruolo di direttore generale dell’attività Sdn. Volta Networks, che è sfata acquisita per una cifra non comunicata. Consentirà a Ibm di accelerare sul fronte del routing per gli operatori delle telecomunicazioni, allo scopo di facilitare le implementazioni 5G e di reti edge.

La tecnologia sarà integrata in diverse proposte, a cominciare da Cloud Pak for Network Automation (Cp4na), la soluzione presentata all’ultimo Mobile World Congress, che basa sull'intelligenza artificiale per consentire agli operatori di implementare più rapidamente nuovi servizi su larga scala.

Cp4na funziona in diversi ambienti, poggiando su Red Hat OpenShift e consente di creare modelli vendor-independent per gestire il ciclo di vita delle reti fisiche, virtuali o containerizzate. La soluzione offre una vista in tempo reale delle prestazioni di tutte le infrastrutture di rete e cloud, per garantire la disponibilità continua e risolvere in modo automatizzato eventuali problemi.