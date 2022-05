Vulnerability management, Icos distribuisce le soluzioni di Qualys Siglato un nuovo accordo per la distribuzione in Italia. Icos fornirà al canale anche supporto nelle attività di vendita. Pubblicato il 04 maggio 2022 da Redazione

Qualys, multinazionale di sicurezza informatica specializzata in visibilità e monitoraggio delle vulnerabilità, patch management, compliance, rilevamento minacce, ha stretto accordi con Icos per la distribuzione delle proprie tecnologie in Italia. Reduce dalla recente acquisizione della società tedesca Brainworks, Icos sul mercato nostrano proporrà le soluzioni di Qualys a un variegato pubblico di aziende utenti finali e operatori di canale, in particolare fornitori di servizi di sicurezza gestiti (Mssp).

Grazie a questo accordo, Qualys potrà estendere la propria presenza nel mercato italiano facendo leva anche sulla completezza della propria offerta, recentemente ampliata. Attualmente il portfolio include più di venti applicazioni, tra cui la nuova suite Multi-Vector Edr 2.0 (l’acronimo sta per Extended Detection and Response).

“Siamo felici di intraprendere questo percorso con Icos, un distributore a valore aggiunto che vanta un’esperienza consolidata e una struttura di servizi di elevata qualità e affidabilità”, ha dichiarato Emilio Turani, managing director per Italia, South Eastern Europe, Turchia e Grecia di Qualys. “Siamo certi che saprà agevolare il nostro processo di crescita, sostenendo al contempo le nostre attività dedicate alla rete di partner esistente. Questa sigla segna un passo ulteriore per Qualys in termini di continuità di crescita nel Paese e di focalizzazione in segmenti specifici all’interno di un mercato oggi altamente frammentato e articolato”.



“Siamo lieti di poter partecipare alla diffusione in Italia di Qualys, che vanta una leadership riconosciuta su scala globale nell’ambito del vulnerability management e che oggi si presenta con un profilo d’offerta nella cyber sicurezza ulteriormente arricchito e completo”, ha commentato Federico Marini, managing director di Icos. “La sua visione e approccio unici sono alla base di una ampia gamma di soluzioni altamente tecnologiche, rese allo stesso tempo accessibili e di facile integrazione e scalabilità. Portiamo alle aziende, dunque, un modello in grado di supportarle nel semplificare processi e prassi di sicurezza e di accelerare i tempi di rilevamento, risposta e intervento contro le minacce e le vulnerabilità odierne”.

Accanto alla fornitura delle soluzioni e dei servizi Qualys, Icos si preoccuperà anche di affiancare i partner nelle diverse fasi della vendita, dalla presentazione delle soluzioni al supporto ai rivenditori.